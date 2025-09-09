0歳の男の子を守るようにして寄り添うハスキーさん。添い寝をしているのかと思ったら…？まさかの結末と、微笑ましく愛情に溢れた光景は記事執筆時点で27万回を超えて表示されており、1.1万件のいいねが寄せられました。

【写真：赤ちゃんを守るように添い寝する大型犬→ベッドの端に行きすぎて…微笑ましい『まさかの光景』】

添い寝しているのかと思ったら…

Xアカウント『@husky_sakura』に投稿されたのは、シベリアンハスキー「もち」くんのお姿。もちくんは、0歳の弟くんのことを溺愛されており、日々見守りに徹しながら過ごしているのだとか。

この日も、マットレスの上でぐっすり眠っていたという弟くんにぴったりと寄り添い、添い寝をしていたというもちくん。

しかし、愛も大きければモフモフな体も立派なもちくん。マットレスの9割以上のスペースを占拠してしまっていたそう。

そのため、すでに弟くんの片足はマットレスから落ちている状態に…。飼い主さんの想像通り、この後弟くんはマットレスからはみ出てしまう結末になったとか。

あまりにも微笑ましいその光景は、多くの人々をほっこりと和ませ、笑顔にしたのでした。

この投稿には「お兄ちゃんの顔しちゃって～」「おふとんから落ちちゃう」「ふわふわ…ハスキー大好き」「赤子があせもできるでｗｗ」など多くのコメントが寄せられています。

赤ちゃん見守り隊の日常

もちくんは美しいオッドアイの持ち主ですが、飼い主さんには『暴れん坊将軍』といわれてしまうほどのわんぱく男子。しかし、弟くんに対してはとっても優しく接するのだそう。

共に暮らす「さくら」ちゃんと「きなこ」ちゃんも、もちくんと同様に弟くんの見守り隊員として過ごしており、その光景は多くの人々に癒やしと笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@husky_sakura」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。