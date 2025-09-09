¥¦¥ë¥Ö¥º¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Î¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½FW¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦¥é¡¼¥»¥ó¤Ë¿··ÀÌóÄó¼¨¤Ø¡¡º£²Æ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â»ÄÎ±¤òÁªÂò
¥¦¥ë¥Ö¥º¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¥¨¡¼¥¹¤Î°ÖÎ±¤ËÅØ¤á¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ØThe Telegraph¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥ë¥Ö¥º¤Ï25ºÐ¤Î¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½FW¥è¥ë¥²¥ó¡¦¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦¥é¡¼¥»¥ó¤Ë¿··ÀÌó¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
ºò²Æ¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Î¥»¥ë¥¿¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç¥¦¥ë¥Ö¥º¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦¥é¡¼¥»¥ó¡£ºòµ¨¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ê¤¬¤é¤â35»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢14¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÂç³èÌö¡£º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥¦¥ë¥Ö¥º¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£µ¨¤â¥¦¥ë¥Ö¥º¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦¥é¡¼¥»¥ó¤À¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¿··ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
