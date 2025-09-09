¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÎÂç·¿FW¥Þ¥Æ¥¿¤Ïº£Åß¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤«¡¡¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤È¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤¬1·î¤ÎÊä¶¯¥ê¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¤¿¤È±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÎÂç·¿FW¤Ïº£Åß¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡ØCAUGHTOFFSIDE¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë28ºÐ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¸¥ã¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Æ¥¿¤Ë¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
2021Ç¯1·î¤Ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤«¤é¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ë²ÃÆþ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Þ¥Æ¥¿¤Ï¤½¤ÎÍâÇ¯¤Î2022Ç¯1·î¤Ë¤ÏÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹²ÃÆþ¸å¤Ï¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢23-24¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°35»î¹ç¤Ç16¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤È°µ´¬¤Î³èÌö¡£ºòµ¨¤â¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°37»î¹ç¤Ç14¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¥¯¥é¥Ö¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê¥¨¡¼¥¹¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£µ¨¤â¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÎÆÀÅÀ¸»¤È¤·¤Æ³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Æ¥¿¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æº£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥¯¥é¥Ö¤òÎ¥¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
The reactions from Jean-Philippe Mateta— Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 21, 2025
Powered by @SunExpress Airlines pic.twitter.com/gotdrdL7c3