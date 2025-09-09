¡ÚAmazon¥×¥é¥¤¥à²ñÈñ¡Û¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡Ö·î14.99¥É¥ë¡×¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï¤¿¤Ã¤¿¡Ö600±ß¡×¡ª °Â¤¤ÍýÍ³¤Ï¡Ö³ÚÅ·¡¦¥è¥É¥Ð¥·¡×¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¡©
¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÆüËÜ¤ÎAmazon¥×¥é¥¤¥à²ñÈñ¡¦ÆÃÅµ¤ÎÈæ³Ó
Amazon¥×¥é¥¤¥à¤Î²ñÈñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï·î³Û600±ß¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï·î³Û14.99¥É¥ë¤Ç¤¹¡£Amazon¥×¥é¥¤¥à¤Î²ñ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤È°Ê²¼¤ÎÆÃÅµ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡üÌµÎÁ¤ÎÇÛÁ÷
¡üPrime Video
¡üAmazon Music Prime
¡üAmazon Photos
¡üPrime Reading
²ñÈñ¤òÊ§¤¦¤À¤±¤Ç¡¢±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤¬¸«ÊüÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢1²¯¶Ê°Ê¾å¤Î³Ú¶Ê¤«¤é¹¥¤¤Ê²»³Ú¤òºÆÀ¸¤Ç¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ì¿¿¤òÍÆÎÌÌµÀ©¸Â¤ÇÊÝÂ¸¤Ç¤¤¿¤ê¡¢kindleËÜ¤òÆÉ¤ßÊüÂê¤ÇÍøÍÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÌµÎÁ¤Î Grubhub+¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ÉÂ¿¾¯¤Îº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÈÆÃÅµÆâÍÆ¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²ñÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÆüËÜ¤Î3.7ÇÜ¤â¹â¤¯¡¢ÆüËÜ¤¬¤¿¤Ã¤¿¤Î·î³Û600±ß¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¼¡¾Ï¤ÇÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÇAmazon¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷Èñ¤¬°Â¤¤ÍýÍ³
ÆüËÜ¤ÎAmazon¥×¥é¥¤¥à¤Î²ñ°÷¤¬°Â¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢Amazon¤Î¶¥¹ç¤Ç¤¢¤ë³ÚÅ·¤ä¥è¥É¥Ð¥·¤Î±Æ¶Á¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢³ÚÅ·¡¢¥è¥É¥Ð¥·¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¶¯¤ß¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ßõÎõ¡Ê¤·¤ì¤Ä¡Ë¤Ê²Á³Ê¶¥Áè¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Amazon¥×¥é¥¤¥à¤¬ÃÍ¾å¤²¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢³ÚÅ·¤ä¥è¥É¥Ð¥·¤Ë¤ªµÒ¤¬Î®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ï¡¢¹ñÅÚ¤¬¾®¤µ¤¯ÊªÎ®ÌÖ¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÇÛÁ÷¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤¬°Â¤¤¤³¤È¤â²ñÈñ¤ò°Â¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
Amazon¥×¥é¥¤¥à¤Î²ñ°÷¿ô¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î²ñ°÷¿ô¤Ï¡¢1²¯8400Ëü¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Í¸ý¤Î50¡ó°Ê¾å¤¬Amazon¥×¥é¥¤¥à¤Î²ñ°÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Î²ñ°÷¿ô¤Ï¡¢1860Ëü¿Í¤Ç¿Í¸ý¤Î20¡óÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢ÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç²ñ°÷¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦AmazonÂ¦¤Î»×ÏÇ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
³ÚÅ·¤ä¥è¥É¥Ð¥·¤¬Amazon¤Î²ñÈñ¤Ë±Æ¶Á¡© 2¤Ä¤Î²ñ¼Ò¤¬»ý¤Ä¶¯¤ß¤È¤Ï¡©
Amazon¥×¥é¥¤¥à¤¬²ñÈñ¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢³ÚÅ·¤ä¥è¥É¥Ð¥·¤¬¤â¤Ä¶¯¤ß¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿ÞÉ½1
¡¦Äê´üÅª¤ËÂç·¿¥»ー¥ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë ¥è¥É¥Ð¥· ÌµÎÁ ¡¦¼ÂÅ¹ÊÞ¤È¤ÎÏ¢·È
¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î´Ô¸µÎ¨¤¬¹â¤¤
¡¦ÇÛÁ÷ÌµÎÁ¡¢Â¨ÆüÇÛÁ÷¤Î¥µー¥Ó¥¹
É®¼ÔºîÀ®
¿ÞÉ½1¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³ÚÅ·¤ä¥è¥É¥Ð¥·¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÌ¥ÎÏÅª¤Ê¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ë²ñÈñÌµÎÁ¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¢¤ê¡¢Amazon¤¬²ñÈñ¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüËÜ¤ÎAmazon¥×¥é¥¤¥à¤Î²ñÈñ¤¬°Â¤¤¤Î¤ÏÆüËÜÆÈÆÃ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ë¤â¤Î
ÆüËÜ¤ÇAmazon¥×¥é¥¤¥à¤ò°Â¤¤²ñÈñ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³ÚÅ·¤ä¥è¥É¥Ð¥·¤Ê¤É¤ÎAmazon¤Î¶¥¹ç¤¬¶¯¤¯¡¢ßõÎõ¤Ê²Á³Ê¶¥Áè¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÛÁ÷¥³¥¹¥È¤ÎÄã¤µ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤ËÈæ¤Ù¤ÆAmazon¤Î²ñ°÷¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤Î¿¤Ó¤·¤í¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎAmazon¥×¥é¥¤¥à¤Î²ñÈñ¤¬°Â¤¤¤Î¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÆÈÆÃ¤Î»ö¾ð¤¬³À´Ö¸«¤ì¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê²Á³Ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
