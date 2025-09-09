サンマルクカフェから“おいもづくし”の新作メニュー登場 『チョコクロ』がスイートポテトに
サンマルクカフェは19日から11月5日まで、秋の訪れを感じさせる「スイートポテト」をテーマにした期間限定メニューを発売する。
【写真】しっとり甘い！『プレミアムチョコクロ スイートポテト』
今年の秋は、心もとろける「おいもづくし」の新作メニューを届ける。ねっとり濃厚な鹿児島県産安納芋、ほっくりとしたさつまいもの甘露煮、そして鮮やかな紫芋など、個性豊かな「おいも」の魅力を最大限に引き出した豪華なラインナップを用意。一口食べれば、秋の豊かな恵みが口いっぱいに広がり、心まで温まるような至福のひとときとなる。
また、一部店舗を除く全国のサンマルクカフェにて、19日から10月9日の期間、1会計850円以上購入すると、2枚集めると次回ドリンク購入時に『プレミアムチョコクロ スイートポテト』がもらえる「スイポテハッピーチケット」を配布する。
■商品詳細（価格は全て税込）
『プレミアムチョコクロ スイートポテト』390円／プレミアムBOX（5個入）1750円
「ねっとりとした食感と蜜が溢れるような甘さ」が特長の鹿児島県産安納芋をぜいたくに使用した、まさに“おいもづくし”を極めた一品。サクサクのクロワッサン生地の中には、安納芋チョコレートと、とろけるような安納芋クリームをたっぷりと包み込んだ。さらに、表面にはスイートポテトを思わせる波模様に絞った安納芋クリームをトッピングし、見た目にも華やかさをプラス。焼き上げることで香ばしさが増すビターカラメルソースと黒ゴマが絶妙なアクセントとなり、中のしっとりとした甘さとの対比が、食べるたびに新たな発見を与えてくれる。
『ごろっとスイートポテトスムージー』720円（Mサイズ）
なめらかな口当たりと、さつまいもの豊かな味わい・コクが一口ごとに広がる、まるで”飲むスイートポテト”のようなスムージー。スムージーベースには、紅あずまを使用したさつまいもペーストと北海道バターを合わせることで、しっかりとしたコクと甘みを感じられるように仕上げた。グラスの内側に回しかけられたさつまいもソースが、見た目にも食欲をそそる鮮やかさを添えている。そして、トップにはほっくりとした食感のさつまいもの甘露煮をぜいたくにトッピング。飲むたびに異なる食感と奥深いさつまいもの風味を楽しめる、秋にぴったりの一杯。
『スイートポテト＆紫芋のパフェ』720円
目にも鮮やかな彩りが魅力的な、秋の味覚をぜいたくに閉じ込めた逸品。しっとり濃厚な「さつまいもペースト」や紫芋を使用した鮮やかな「紫芋アイス」、とろっとした「プリン」が織り重なり、程よくビターな「カラメルソース」が甘さを引き締め全体を調和する。さらにサクサクのコーンフレーク、ソフトクリーム、風味豊かな黒ゴマなど、さまざまな素材が層をなすことで、一口ごとに変化する食感と味わいを最後まで堪能することができる。見た目、味、食感、全てで秋を心ゆくまで感じられるパフェ。
【写真】しっとり甘い！『プレミアムチョコクロ スイートポテト』
今年の秋は、心もとろける「おいもづくし」の新作メニューを届ける。ねっとり濃厚な鹿児島県産安納芋、ほっくりとしたさつまいもの甘露煮、そして鮮やかな紫芋など、個性豊かな「おいも」の魅力を最大限に引き出した豪華なラインナップを用意。一口食べれば、秋の豊かな恵みが口いっぱいに広がり、心まで温まるような至福のひとときとなる。
■商品詳細（価格は全て税込）
『プレミアムチョコクロ スイートポテト』390円／プレミアムBOX（5個入）1750円
「ねっとりとした食感と蜜が溢れるような甘さ」が特長の鹿児島県産安納芋をぜいたくに使用した、まさに“おいもづくし”を極めた一品。サクサクのクロワッサン生地の中には、安納芋チョコレートと、とろけるような安納芋クリームをたっぷりと包み込んだ。さらに、表面にはスイートポテトを思わせる波模様に絞った安納芋クリームをトッピングし、見た目にも華やかさをプラス。焼き上げることで香ばしさが増すビターカラメルソースと黒ゴマが絶妙なアクセントとなり、中のしっとりとした甘さとの対比が、食べるたびに新たな発見を与えてくれる。
『ごろっとスイートポテトスムージー』720円（Mサイズ）
なめらかな口当たりと、さつまいもの豊かな味わい・コクが一口ごとに広がる、まるで”飲むスイートポテト”のようなスムージー。スムージーベースには、紅あずまを使用したさつまいもペーストと北海道バターを合わせることで、しっかりとしたコクと甘みを感じられるように仕上げた。グラスの内側に回しかけられたさつまいもソースが、見た目にも食欲をそそる鮮やかさを添えている。そして、トップにはほっくりとした食感のさつまいもの甘露煮をぜいたくにトッピング。飲むたびに異なる食感と奥深いさつまいもの風味を楽しめる、秋にぴったりの一杯。
『スイートポテト＆紫芋のパフェ』720円
目にも鮮やかな彩りが魅力的な、秋の味覚をぜいたくに閉じ込めた逸品。しっとり濃厚な「さつまいもペースト」や紫芋を使用した鮮やかな「紫芋アイス」、とろっとした「プリン」が織り重なり、程よくビターな「カラメルソース」が甘さを引き締め全体を調和する。さらにサクサクのコーンフレーク、ソフトクリーム、風味豊かな黒ゴマなど、さまざまな素材が層をなすことで、一口ごとに変化する食感と味わいを最後まで堪能することができる。見た目、味、食感、全てで秋を心ゆくまで感じられるパフェ。