¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥é¡¼¥á¥ó ÆÚ¡×Á´¹ñ4Å¹¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡¡ÌÀÂÀ»Ò¡õ¹âºÚ¡õ¥¥¯¥é¥²¤¬¤Î¤Ã¤¿¥é¥Ã¥³¤Î¡Ø¥é¡¼¥á¥óÆÚ ÆÚ¹ü¡Ù¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¥Ñ¥ë¥³¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ê¥¬¥Î»á¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÏÃÂê¤Î¥é¡¼¥á¥ó²°¤µ¤ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥é¡¼¥á¥ó ÆÚ¡×¤òÁ´¹ñ4Å¹ÊÞ³«ºÅÃæ¤Î¤Û¤«¡¢19Æü¤Ë¤Ï½ÂÃ«PARCOÅ¹¤â¥ª¡¼¥×¥óÍ½Äê¡£¤³¤ÎÁ´Å¹¤Ë¤Æ10·î3Æü¤è¤ê¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡Ø¥é¡¼¥á¥óÆÚ ÆÚ¹ü¡Ù¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅ¹Æâ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤É¤ó¤Ö¤êÆÚ¹ü¡Ê¥é¥Ã¥³¡Ë¡Ù
¡¡¡Ø¥é¡¼¥á¥óÆÚ ÆÚ¹ü¡Ù¤Ï¡¢¥é¥Ã¥³¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤É¤ó¤Ö¤ê¤ËÂçÈ½POP¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢Äó¶¡¡£ÃíÊ¸ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥Ã¥³¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Äó¶¡³«»Ï¤ËÈ¼¤¤¡¢¡Ø¤É¤ó¤Ö¤êÆÚ¹ü¡Ê¥é¥Ã¥³¡Ë¡Ù¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢ÌÍ200¥°¥é¥à¤ËÌÀÂÀ»Ò¡¢¹âºÚ¡¢¥¥¯¥é¥²¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥ª¡¼¥À¡¼¤ÏÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥é¡¼¥á¥óÆÚ¤Ï¥µ¥¤¥º¤ò¡Ö¥ß¥Ë¡Ê¤Á¤¤¤«¤ï¡Ë¡×¡¢¡Ö¾®¡Ê¥Ï¥Á¥ï¥ì¡Ë¡×¡¢¡ÖÂç¡Ê¤¦¤µ¤®¡Ë¡×¤Î3¼ï¤«¤éÁª¤Ù¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤É¤ó¤Ö¤ê¤Ë¤ÆÄó¶¡¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¤Ï¤ó¤Ú¤ó¤¬À¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¡¼¥á¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤É¤ó¤Ö¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆÃÀ½¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ù¥ë¤Î¹õ±¨Î¶Ãã¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¤Û¤«¡¢¥·¡¼¥µ¡¼¤Î¤ß¤«¤ó¥½¡¼¥À¡¢¥â¥â¥ó¥¬¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥À¡¢¤¯¤ê¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Î¶Ø¼ò´ü´Ö¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê¥³¡¼¥é¡Ë¡¢¥é¥Ã¥³¤Î¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¡¢¸ÅËÜ²°¤Î¤â¤â¡õ¥é¥Õ¥é¥ó¥¹¥¸¥å¡¼¥¹¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¸¥ç¥Ã¥¤ÇÄó¶¡¤ÎÀ¸¥Ó¡¼¥ë¤òÍÑ°Õ¡£¥É¥ê¥ó¥¯¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥é¥ó¥À¥à¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°û¿©ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿©´ïÎà¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ï³ÆÅ¹¤Î¤Û¤«¡¢¸ø¼°EC¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤Ç¤â¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅ¹Æâ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤É¤ó¤Ö¤êÆÚ¹ü¡Ê¥é¥Ã¥³¡Ë¡Ù
¡¡¡Ø¥é¡¼¥á¥óÆÚ ÆÚ¹ü¡Ù¤Ï¡¢¥é¥Ã¥³¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤É¤ó¤Ö¤ê¤ËÂçÈ½POP¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢Äó¶¡¡£ÃíÊ¸ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥Ã¥³¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Äó¶¡³«»Ï¤ËÈ¼¤¤¡¢¡Ø¤É¤ó¤Ö¤êÆÚ¹ü¡Ê¥é¥Ã¥³¡Ë¡Ù¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡¥é¡¼¥á¥óÆÚ¤Ï¥µ¥¤¥º¤ò¡Ö¥ß¥Ë¡Ê¤Á¤¤¤«¤ï¡Ë¡×¡¢¡Ö¾®¡Ê¥Ï¥Á¥ï¥ì¡Ë¡×¡¢¡ÖÂç¡Ê¤¦¤µ¤®¡Ë¡×¤Î3¼ï¤«¤éÁª¤Ù¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤É¤ó¤Ö¤ê¤Ë¤ÆÄó¶¡¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¤Ï¤ó¤Ú¤ó¤¬À¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¡¼¥á¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤É¤ó¤Ö¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆÃÀ½¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ù¥ë¤Î¹õ±¨Î¶Ãã¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¤Û¤«¡¢¥·¡¼¥µ¡¼¤Î¤ß¤«¤ó¥½¡¼¥À¡¢¥â¥â¥ó¥¬¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥À¡¢¤¯¤ê¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Î¶Ø¼ò´ü´Ö¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê¥³¡¼¥é¡Ë¡¢¥é¥Ã¥³¤Î¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¡¢¸ÅËÜ²°¤Î¤â¤â¡õ¥é¥Õ¥é¥ó¥¹¥¸¥å¡¼¥¹¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¸¥ç¥Ã¥¤ÇÄó¶¡¤ÎÀ¸¥Ó¡¼¥ë¤òÍÑ°Õ¡£¥É¥ê¥ó¥¯¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥é¥ó¥À¥à¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°û¿©ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿©´ïÎà¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ï³ÆÅ¹¤Î¤Û¤«¡¢¸ø¼°EC¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤Ç¤â¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£