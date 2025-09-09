櫻坂46的野美青、メンバー似顔絵のクオリティが話題「本格的」「才能が爆発してる」
【モデルプレス＝2025/09/09】櫻坂46の的野美青が8日、自身のInstagramを更新。番組企画で獲得したアルコールマーカー「コピック」を使って描いたメンバー・幸阪茉里乃の似顔絵を公開し、そのクオリティの高さに反響が寄せられている。
【写真】櫻坂46メンバー、プロ級イラストにファン衝撃
的野は「以前の『そこ曲がったら、櫻坂？』での『マリーの虎』の企画で、1万円部門で私がプレゼンしたコピックをいただきました」と番組での獲得経緯を説明。「茉里乃さんー！ありがとうございますー！！！」と感謝を表し、幸阪がうさぎの耳をつけた可愛らしい似顔絵を投稿している。
また「コピックでの色塗りが1番楽しいです」「勝手にうさぎにさせていただきました」と制作への想いを語り、「いつかメンバー全員描きたい！」と今後の目標も明かした。さらに「なんとコピックさんからもコピックスケッチ全色セットをいただきました」と全色セット獲得の喜びも報告し、「中高生だった私ー！！全色手に入れたよー！！」と感慨深げにコメントしている。
この投稿に、ファンからは「本格的」「才能が爆発してる」「似てる」「めちゃくちゃ上手」「全メンバー見たい」「アーティスト級の腕前」といった声が上がっている。（modelpress編集部）

◆的野美青、メンバー・幸阪茉里乃のうさ耳付き似顔絵を公開
