中川翔子、ボリューム満点の蒸し料理披露「ヘルシー」「お腹いっぱいになりそう」の声
【モデルプレス＝2025/09/09】タレントの中川翔子が9月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】中川翔子、野菜たっぷりのヘルシー手料理
中川は「蒸ししゃぶした！」とつづり、豚肉やキャベツ、えのき、舞茸、さつまいもなど健康的な食材を使用した手料理を公開。「蒸すのが最強に野菜もお肉も甘くなる〜」と説明した。
この投稿にネット上では「ヘルシーで素晴らしい」「美味しそう」「シンプルな蒸し料理最強ですよね」「お腹いっぱいになりそう」「私もよく作ります」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中川翔子、ボリューム満点の蒸し料理
