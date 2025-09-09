歌手の工藤静香さんが2025年9月8日にインスタグラムを更新し、「豚味噌炒め」のレシピと調理動画を公開した。

工藤さんは8日にインスタグラムで、「今日は1品何にしようかなぁ？のアイデアに！お豚っち！」とつづり、豚肉のパックや、みそ、ナス、人参、ネギ、キャベツなどを並べた写真を動画で公開。「切れっ端野菜などで！ 普通にニンニク、生姜山盛りの豚味噌炒め！」と紹介した。

動画では、まずフライパンで玉ねぎと人参、ナスに火を通してそこに豚肉を投入して炒め、最後にはお皿に山盛りに盛り付け。工藤さんはテキストで「野菜に火が通ったらお肉を入れて、それから味付けしたタレを入れて水分が飛ぶまで絡めます」と紹介していた。

また、工藤さんは「味付けは野菜の料理も変わると思うのですが、入れたものは、味噌、醤油、てんさい糖、オイスターソース、にんにく、しょうが、いりごま、鷹の爪」と明かし、「自分の好きな配分を見つけたら楽しいです！」と呼びかけ。「白いご飯に良く合います」とつづっていた。

このポストには、

「めちゃくちゃ美味しそう」

「丼大盛りで食べたい」

という声が集まっていた。