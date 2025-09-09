めちゃ顔変わった！ レクサス新型「IS」世界初公開！ 存在感増した内外装に！ FRセダンらしい「走り」も進化！ なぜ発売12年目に大幅改良？ 26年初頭登場へ

モデル消滅も覚悟した中でのサプライズ復活劇！ その理由とは

レクサスは2025年9月9日、コンパクトFRスポーツセダン「IS（アイエス）」の新型モデルを世界初公開しました。2026年初頭以降、世界の各地域で順次発売される予定です。

現行型デビューからおよそ12年が経過するなか、なぜいま大規模なマイナーチェンジがおこなわれたのでしょうか。自動車研究家の山本シンヤ氏が解説します。

どこか懐かしいのに新しい!? イメージを一新した新型「IS」

2025年8月26日、日産はR35型「GT-R」の18年の歴史に幕を落としましたが、日本車にはそれに匹敵するロングライフモデルが存在します。

それがレクサスのISです。

現行モデルは3代目。2021年に大幅改良が実施されたものの、デビューは2013年なので12年選手です。

そんな中、レクサスから2025年7月下旬に「ISが2025年11月をもって生産終了」のリリースが発表されました。

「時期を考えるとそうだよね」と思う一方で、（FFセダンの）「ESに統合されちゃうのか」「レクサスもSUVに集中なのか」と複雑な思いを抱きました。

そんな生産終了のアナウンス以降、駆け込み需要が増え新車はほぼ完売。中古車市場も値上がりしていると聞いています。

誰もが「あんなコンパクトFRスポーツは今後出てこないでしょ」と思っていたはずですが、レクサスは筆者（山本シンヤ）も予想していなかったサプライズを用意していました。

それが今回、9月9日に世界初公開された新型「IS」になります。

厳密にいうと「大幅改良」ですが、内外装／走り／運転支援など全方位で進化が行なわれています。

エクステリアはフロントマスクの刷新で、より低重心／よりワイドな印象が増しています。

スピンドルグリル以上スピンドルボディ未満といったデザイン処理は、サイド〜リアとのバランスも良好で、個人的には「懐かしいけど新しい」といった感じでしょうか。

2012年デビュー当時のレクサス「IS」は今よりもアグレッシブで有機的なスタイリングが特徴だった

基本的なレイアウトは不変ながらも、インテリアのデザインは刷新されています。

大きく変わったのはセンターコンソール周りで、12.3インチのディスプレイは運転視界を妨げない絶妙な位置にレイアウト。下部のエアコンスイッチもシンプルで操作性も増しています。

メーターもフル液晶式に変更されています。シフト周りはリモートタッチが廃止（完全にタッチパネル式に）され、その跡地にオーディオスイッチ（ON／OFFとボリューム）、シート空調スイッチをレイアウトしました。

レクサスはラージセダン「LS」マイナーチェンジの時にも同様の変更を行っており、その時は「とってつけた感」が満載で怒り心頭でしたが、ISは上手く溶け込んでいるので良しとしましょう。

更にUSB端子（タイプC）やワイヤレス充電などもシッカリ用意しています。

新型「IS」の走りは「激変の予感」！

走りの進化はどうでしょうか。

グレードは「IS350」と「IS300h」がラインアップされていますが、従来モデル同様にIS350は3.5リッターV型6気筒ガソリンエンジン車、IS300hは2.5リッター直列4気筒ハイブリッド（HEV）でしょう。

ちなみに日本向け仕様はIS300hのみの設定とアナウンスされています。

プラットフォーム（Nプラットフォーム：：TNGA以前のモノ）は3代目登場以来不変ですが、2021年の大幅改良時にTNGAの要素をプラスしたほか、ホイールのボルト締結など大きく手が入っています。

ちなみに2018年登場の15代目クラウンが採用したTNGA「GA-L」にしなかったのは、サイズ／重量が増してしまうためだそうです。

ステアリング制御やADAS（先進運転支援機能）にも手が入り、新型ISの走りは大きく進化した模様

今回は車体に関する変更のアナウンスはありませんが、レクサス「味磨き活動」の知見がどのように入っているのか、気になるところです。

当時のインプレッションでは、「走りは激変レベル、FRの旨みをより実感できるようなハンドリングになった」と評価する一方で、「曖昧でルーズなステア系」が気になっていました。

当時そこを指摘すると「認識はしているが、古いシステムに最新のシステム・制御を入れるのがとても困難でして」という回答でしたが、今回の新型ISはそこに手が入っています。

EPSは低慣性モーターの採用に加えて、従来のラック同軸式からラック平行式（バリアブルギア）に変更。これにより最新モデルのようにスッキリしたフィールや直結感を再現、クルマとの対話性がより増していると予想しています。

サスペンションのセットアップの最適化されていますが、AVS（アダプティブ・バリアブル・サスペンションシステム）も従来のステップモーター式アクチュエーターから内蔵式リニアソレノイドバルブ式に変更。役4倍の減衰応答性により走りと乗り心地をより高いレベルで両立している事を期待しましょう。

IS（プロトタイプ）の「Lexus Safety System + 」

運転支援は機能拡充と性能向上が行なわれた「レクサスセーフティシステム＋」に進化。

「PDA（プロアクティブドライビングアシスト）」や「アドバンスドドライブ（渋滞時ハンズオフ機能）」、「レーンチェンジアシスト」採用に加えて、プリクラッシュセーフティの対象範囲・支援機能拡大などから推測すると、最新の「バージョン3.0」だと予想できます。

更にソフトウェアアップデートにも対応しています。

これまで基本設計が古いクルマに最新アイテム搭載は難しいといわれてきましたが、恐らくサイバーセキュリティ法への対応のために電子プラットフォーム刷新のより実現できたのではないかと、筆者は予想しています。

※ ※ ※

そもそも、なぜこのタイミングでISを大幅改良したのでしょうか。

レクサスはグローバルで「2035年にBEV100％」を目指しています。

風のウワサでは「次期ISはBEVになる」ともいわれており、真偽は不明ながら、2021年12月のトヨタ「バッテリーEV戦略に関する説明会」で発表された1台のレクサス「エレクトリファイドセダン」の市販版が後継車として有力視されているようです。

開発は順調に進んでいたと思いますが、昨今のEV鈍化から時期尚早と判断。その繋ぎのリリーフとして、現行モデルの大幅改良という流れになったのではないかと、筆者は予想しています。

結果として肥大化していく「ジャーマン3」（メルセデス・ベンツ／BMW／アウディ）のライバルセダンに対し、コンパクト／軽量なFRスポーツセダンとして貴重な存在となった新型IS。

まさに「超熟」と呼びたくなる“深化”を早く実感してみたいものです。