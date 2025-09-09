９日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２０５．４５ポイント（０．８０％）高の２５８３９．３６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８２．１７ポイント（０．９０％）高の９２０３．８３ポイントと３日続伸した。売買代金は１５９６億７７１０万香港ドルとなっている（８日前場は１６５９億１６９０万香港ドル）。

投資家心理が上向く流れ。米長期金利の低下基調や、中国の政策に対する期待感が相場を支えた。米雇用統計が大幅に下振れる中、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は来週（１７〜１８日）の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げ再開が確実視されている。一部の市場関係者は、利下げ率が通常の０．２５％ではなく０．５％に拡大すると予想した。また、８日公表された８月の中国貿易統計で、米ドル建て輸出入の伸びが予想以上に前月から縮小するなど、中国景気の鈍化が警戒される中、当局は追加の支援策を打ち出すとの見方が広がっている。ただ、上値は限定的。米中の物価動向を見極めたいとするスタンスが強まっている。米国では１０日に８月の卸売物価指数（ＰＰＩ）、１１日に同月の消費者物価指数（ＣＰＩ）、中国では１０日にＰＰＩとＣＰＩが報告される予定だ。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、医療サービス企業の阿里健康信息技術（アリババ・ヘルス：２４１／ＨＫ）が６．６％高、民営教育サービス事業者の新東方教育科技集団（９９０１／ＨＫ）と中国中堅デベロッパーの龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）がそろって６．２％高と上げが目立った。

セクター別では、中国の不動産が高い。龍湖集団のほか、碧桂園ＨＤ（２００７／ＨＫ）が２７．５％、世茂集団ＨＤ（８１３／ＨＫ）が１９．７％、合景泰富地産ＨＤ（１８１３／ＨＫ）が１４．９％ずつ上昇した。北京市、上海市に続き、深セン市も５日夜、住宅購入制限エリアの縮小など一連の措置を発表している。

中国の保険・証券セクターもしっかり。中国平安保険（２３１８／ＨＫ）が１．９％高、中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が１．２％高、広発証券（１７７６／ＨＫ）が３．０％高、中信証券（６０３０／ＨＫ）が１．８％高で引けた。

産金セクターも物色される。赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が１３．５％高、山東黄金鉱業（１７８７／ＨＫ）が７．９％高、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が７．４％高、中国黄金国際資源（２０９９／ＨＫ）が６．６％高で前場取引を終えた。金相場の上昇が手がかり。昨夜のＮＹ商品取引所では、金先物が連日で史上最高値を更新した。

半面、医薬品開発受託機関（ＣＲＯ）など創薬支援関連はさえない。薬明合聯生物技術（２２６８／ＨＫ）が４．４％、無錫薬明康徳新薬開発（２３５９／ＨＫ）が２．８％、薬明生物技術（２２６９／ＨＫ）が２．５％、康龍化成（北京）新薬技術（３７５９／ＨＫ）が２．２％ずつ下落した。

本土マーケットは３日ぶり反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．２９％安の３８１５．６１ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが安い。医薬、運輸、消費関連などの売られた。半面、不動産は高い。自動車、素材、金融も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）