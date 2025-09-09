¡Ø¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À 4K¡Ù»³²¼ÆØ¹°´ÆÆÄ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÖÀÄ½Õ¤Ï¡¢°ÕÌ£¤È¤«¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤«º¬µò¤È¤«¤¬Ìµ¤¤Êý¤¬Èþ¤·¤¤¡×
2005Ç¯¤Î¸ø³«¤«¤é20Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¿§¤¢¤»¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·Â³¤±¤ë¼î¶Ì¤ÎÀÄ½Õ±Ç²è¡Ø¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À¡Ù¤¬¡¢£´K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤È¤·¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¾å±ÇÃæ¤Ç¤¹¡£
´Ú¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÇÐÍ¥¥Ú¡¦¥É¥¥¥Ê¤¬²Î¤¦¡¢¤¿¤É¤¿¤É¤·¤¯¤â¿´¤Ë¶Á¤¯¥Ö¥ë¡¼¥Ï¡¼¥Ä¤ÎÌ¾¶Ê¤¿¤Á¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥É¥é¥à¤È¥®¥¿¡¼¤ËÄ©¤ó¤ÀÁ°ÅÄ°¡µ¨¤È¹áÄÇÍ³±§¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤Ê¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¡¢±éµ»½éÄ©Àï¤Ê¤¬¤é½÷Í¥¤¿¤Á¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤¿ËÜ¿¦¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î´Øº¬»Ë¿¥¡ÊBase Ball Bear¡Ë¡£¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´ñÀ×Åª¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Þ¤È¤á¾å¤²¤¿¤Î¤ÏÅö»þ¼å´§28ºÐ¤À¤Ã¤¿»³²¼ÆØ¹°´ÆÆÄ¡££´K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢£³£µ£í£í¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¼Á´¶¤Ï»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÙÉô¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ë¡£Ã¯¤â¤¬¿´¤ËÊú¤¯ÀÄ½Õ¤Îµ²±¤¬¤è¤ê°ìÁØÁ¯¤ä¤«¤Ë¶»¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
»³²¼´ÆÆÄ¤ËºÆ¾å±Ç¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ä¡¢»£±ÆÅö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤Þ¤Ç¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
--»ä¤â¤Þ¤¿¸«Ä¾¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆºÇ¹â¤Î±Ç²è¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»³²¼´ÆÆÄ¤Ï20Ç¯¤È¤¤¤¦·îÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤â¤¦20Ç¯¤«¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç3Ç¯¡¢4Ç¯¤Û¤É»þ´Ö¤¬¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ë¤Ë¤»¤è¡¢·îÆü¤¬·Ð¤Ä¤Î¤ÏÁá¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡Ø¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À¡Ù¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë°¦¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢10¼þÇ¯¤Î»þ¤Ë¤â¾å±Ç¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀáÌÜ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â´¶¼Õ¤Ç¤¹¤Í¡£
--£´K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
£´K¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢Åö»þ¤Î±ÇÁü¤Î¼Á´¶¤Î°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÍÍ¤Ë¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¼Á´¶¤ò»Ä¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£4K¤À¤È¤â¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯½ÐÍè¤¿¤ê¡¢¡Ê¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¡Ë¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿½ê¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¸«¤¨¤¹¤®¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢µÕ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤Ã¤Æ½ý¤Ê¤É¤Î¸ÄÂÎº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÊý¤¬¤É¤³¤Ç´Ñ¤Æ¤â¡¢²¿²ó¾å±Ç¤·¤Æ¤âÆ±¤¸±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£¥Õ¥£¥ë¥à¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÍøÅÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
--¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢ÊÝÂ¸¾õÂÖ¤È¤«¡¢´Ä¶¤È¤«¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¤â¤Î¤Í¡£
1¤Ä¤Î¥Í¥¬¤«¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥×¥ê¥ó¥È¾Æ¤¤¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤«¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¡Ä¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë½ý¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç´Ñ¤¿¿ÍÊý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢²þ¤á¤ÆÎÉ¤¤±ÇÁü¤Ç´Ñ¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
--´ÆÆÄ¤ÏËÜºî¤ò´Þ¤á¡¢¤´¼«¿È¤ÎºîÉÊ¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ñ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À¡Ù¤Ï¡¢10¼þÇ¯¤Î»þ¤Î¾å±Ç¤Ê¤É´Ñ¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»þ¡¹´ÑÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼«¿®¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê»þ¤Ë´Ñ¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö»þ28ºÐ¤Ç¡¢º£48ºÐ¡Ê¼èºà»þ¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÀÎ¤è¤ê³ÊÃÊ¤ËÎÞÁ£¤¬´Ë¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Çµã¤±¤ë¡£¼«Ê¬¤Îºî¤Ã¤¿±Ç²è¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢20Ç¯·Ð¤Ä¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ÷Î¥¤¬½ÐÍè¤ÆµÒ´ÑÅª¤Ë´Ñ¤é¤ì¤ëÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
--¤¹¤´¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤âº£²ó¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢ÀÎ¤È¤Ï°ã¤¦¥·¡¼¥ó¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤ê¡Ä¡£¤¤¤Á´ÑµÒ¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿¤«¤¬¥º¥ì¤Æ¤¤¤¿¤éÁ´Á³°ã¤Ã¤¿±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ú¡¦¥É¥¥¥Ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡©THE BLUE HEARTS¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡©°ìÈÖÎÉ¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£ËÍ¤â¤Û¤Ü¿·¿Í¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤³¤Îµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤Ê±Ç²è¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤Ã¤¿±Ç²è¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
--»£±ÆÅö»þ¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤È¤Ë¤«¤¯¶¯Îõ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¯¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£1¥ö·î´ÖÈà½÷¤¿¤Á¤È¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÊòÁ³¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥í¥±ÃÏ¤«¤éÅìµþ¤ÎÉ÷Ï¤Ìµ¤·¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ëµ¢¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÌÔÎõ¤Ë¼ä¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
²¶¤Ï¡Ø¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À¡Ù°ÊÁ°¤Ï¤À¤é¤·¤Ê¤¤¥À¥á¤ÊÃË¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¤Ð¤«¤ê»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿¿µÕ¤Î¥¥é¥¥é¤·¤¿½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤È1¥ö·î´Ö±Ç²èºî¤ê¤¬½ÐÍè¤¿¤³¤È¤¬»É·ãÅª¤¹¤®¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÂç·¶ºÀ¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ËèÆüÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÌ´¤òÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÀÄ½Õ¤È¤¤¤¦¤«¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤Æ¡£
±Ç²è¤¬´°À®¤·¤Æ¡¢È¾Ç¯¸å¤¯¤é¤¤¤ËºÆ²ñ¤·¤¿»þ¤Ë¡¢²¶¤ÏÊÔ½¸¤Ç¤º¤Ã¤ÈÈà½÷¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¤â¤¦ÊÌ¤ÎÌò¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡£¡Ö¤¢¤ì¡¢Ç®ÎÌ¤¬Á´Á³°ã¤¦¡Ä¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤Îº¢¤Î1¥ö·î¤Èº£¤Î1¤«·î¤ÏÂÎ´¶¤â°ã¤Ã¤Æ¡£º£»×¤¨¤Ð¤¿¤«¤À¤«1¥ö·î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯Ä¹¤¯´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
--¤½¤Î¥®¥å¥Ã¤È¤·¤¿»þ´Ö¤ÎÇ»¤µ¤¬±Ç²è¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£»ä¤Ïº£²ó¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢ÃæÅçÀèÇÚ¤Ë¥°¥Ã¤ÈÍè¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÌò¤ò¤¤¤ï¤æ¤ëÎ±Ç¯¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿»Ò¤¬¤ä¤ëÀßÄê¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤«ÁÂ³°´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀßÄê¤òÎ±Ç¯¤·¤¿»Ò¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡£¤Ú¡¦¥É¥¥¥Ê¤È¤¤¤¦°Æ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤³¤òÎ±³ØÀ¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊÃæÅçÌò¤Î¡Ë»³ºêÍ¥»Ò¤µ¤ó¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ½Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²°¾å¤Ç¤¤¤ëÀèÇÚ¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤Î¤è¤¦¤ÊÆ±µéÀ¸¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
--¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆÂç´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤âÎÉ¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ú¡¦¥É¥¥¥Ê°Ê³°¡¢·è¤áÂÇ¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤â¤¦¥Ú¥Æ¥é¥ó¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é·è¤á¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¶ù¤«¤é¶ù¤Þ¤ÇÁ´°÷¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾®½Ð·Ã²ð¤¯¤ó¤È¤«¡¢¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤¯¤ó¤È¤«¡¢Åö»þ¤«¤é¾å¼ê¤¯¤Æº£¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢º£¤Ï¤â¤¦ÇÐÍ¥¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£È¾Ê¬¤°¤é¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£
Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢±éµ»¤¬½ÐÍè¤ë¡¦½ÐÍè¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÌÌÇò¤¤¤ä¤Ä¤¤¤¿¤è¤Ê¡×¤È¤¤¤¦À¸¡¹¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë½÷¤Î»Ò¤Ï¡¢´ÆÆÄÊä¤À¤Ã¤¿Âçºê¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Êý¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤Î°û¤ß²°¤Î¾ïÏ¢¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¡Ö¤³¤Î±Ç²èÂç¾æÉ×¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤¶¤ï¤Ä¤¯´¶¤¸¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢Èà½÷¤âÎÉ¤¤É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
--±Ç²è¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¡¢»ä¤ÎÍÍ¤Ë¥é¥¤¥¿¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ø¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À¡Ù¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¤È¤¤¤¦Êý¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿´ë²è¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤ò°ìÀ¸·üÌ¿ºî¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¡¢ÁÀ¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÁÀ¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¸Î¤Î¡ÈÌµ°Õ¼±¡É¤¬¿§¡¹¤ÈÈ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿±Ç²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò°Õ¼±Åª¤Ë¤â¤¦1²óºî¤Ã¤Æ¤â¡¢Â¿Ê¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¤½¤ì¤Ï¤³¤Î±Ç²è¼«ÂÎ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÄ½Õ¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢°ÕÌ£¤È¤«¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤«º¬µò¤È¤«¤¬Ìµ¤¤Êý¤¬Èþ¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
--¥½¥ó¤¬½é¤á¤ÆTHE BLUE HEARTS¤òÄ°¤¤¤¿»þ¡¢´¶Æ°¤·¤Æµã¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢ÎÞ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï±Ç¤µ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦É½¸½¤Î»ÅÊý¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
µã¤¤¤¿É½¾ð¤â»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤Í¡¢»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¼«Ê¬¤¬»£¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ê¡©¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢Åö»þ¤Ïº¬µò¤ÎÌµ¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤òÄ¾ÀÜ±Ç¤¹¤³¤È¤òÁª¤Ð¤Ê¤¯¤Æ¤âÅÁ¤ï¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤¬¥¤¥¥¤¥¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡£
--À¤Âå¤ä´Ä¶¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÀÄ½Õ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ã¤ÆÉÔ»×µÄ¤ÇÁÇÅ¨¤À¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¤³¤Î±Ç²è¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢²¿¤«¤·¤é¤³¤Î±Ç²è¤Ë¶á¤¤·Ð¸³¡¢¤«¤¹¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬Ê¸²½º×¤Ê¤Î¤«ÂÎ°éº×¤Ê¤Î¤«¼õ¸³¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢Âç¿Í¤«¤é¸«¤ë¤È°ÕÌ£¤¬Ìµ¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£¤½¤·¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿Êý¤Ë¤â¤Þ¤Ö¤·¤¯±Ç¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡¢ËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¤ÇÌÌÇò¤¤±Ç²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
--¤Á¤Ê¤ß¤Ë´ÆÆÄ¡¢ËÜºî¤ÎÍÍ¤Ë¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë´Ñ¤Æ¡¢´¶Æ°¤·¤¿±Ç²è¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¸áÁ°½½»þ¤Î±Ç²èº×15¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤Ç¡¢¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡Ù¡Ê1973¡Ë¤ò¤Õ¤é¤Ã¤È·à¾ì¤Ç´Ñ¤Æ¡£²¿½½²ó¤È´Ñ¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·à¾ì¤Ç´Ñ¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·à¾ì¤Ç´Ñ¤ë¤ÈÂÎ´¶¤¬°ã¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡Ø¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À¡Ù¤â¡¢·à¾ì¤Ç½é¤á¤Æ´Ñ¤ëÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
--º£Æü¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ø¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À 4K¡ÙÂç¥Ò¥Ã¥È¾å±ÇÃæ
¥Ú¡¦¥É¥¥¥Ê Á°ÅÄ°¡µ¨¡¡¹áÄÇÍ³±§ ´Øº¬»Ë¿¥ (Base Ball Bear)
´ÆÆÄ:»³²¼ÆØ¹°¡¡¼çÂê²Î:¡Ö½ª¤ï¤é¤Ê¤¤²Î¡×(¥¶¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Ï¡¼¥Ä)
»°Â¼¶³Âå¡¡ÅòÀîÄ¬²»¡¡»³ºêÍ¥»Ò(¿··îÅô²Ö/RABIRABI)¡¡¹ÃËÜ²íÍµ¡¡¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡¡¾®ÎÓ³îÌï
µÓËÜ¡§¸þ°æ¹¯²ð¡¡µÜ²¼ÏÂ²í»Ò¡¡»³²¼ÆØ¹°¡¡²»³Ú¡§James Iha
À½ºî¡§¡Ö¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À¡×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡¡ÇÛµë¡§¥Ó¥¿¡¼¥º¡¦¥¨¥ó¥É¡¡©¡Ö¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À¡×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º
2005/ÆüËÜ/114Ê¬/¥«¥é¡¼¡¡www.bitters.co.jp/linda4k¡¡¸ø¼°X¡¡@linda_4k¡¡¸ø¼°Instagram¡¡@lindalindalinda4k