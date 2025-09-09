元NMB48白間美瑠、衝撃の“ハイレグカット” “過去最大級の露出”写真集から取りおろし先行解禁
元NMB48白間美瑠が、9日発売の『ヤングチャンピオン』No.19（秋田書店）の表紙＆巻頭グラビアに登場に登場した。
【写真】白間美瑠、“過去最大級の露出”写真集から取りおろし先行解禁された衝撃の“ハイレグカット”
NMB48の1期生として11年間グループをけん引し、2021年の卒業後はモデルや俳優として活躍してきた白間。11月14日には、“過去最大級の露出”に挑んだ写真集を発売予定となっている。
今回のグラビアでは、この写真集から取りおろしカットを先行解禁。衝撃の“ハイレグ”カットなどが公開されている。
なお巻中グラビアには、AKB48の高橋彩音（高＝はしごだか）が初登場。“ベビーフェイス×スレンダー＝最強の二面性”のかわいさと美しさを兼ね備えた高橋のグラビアを展開する。
