俳優・タレントの杉浦太陽さんが自身のインスタグラムを更新。娘の夢空（ゆめあ）ちゃんが生後1か月を迎えたことを報告しました。



【写真を見る】【 杉浦太陽 】 「もう新生児の時期が終わってしまった！」 夢空ちゃん生後1か月の姿を公開





杉浦さんは投稿の中で「夢空が産まれて1ヶ月」と報告。「夢ちゃん、すくすく育ってます 早いなぁ もう新生児の時期が終わってしまった！」と赤ちゃんの順調な成長ぶりを伝えています。







投稿には2枚の写真が添えられています。1枚目は白い背景の中で星柄の服を着て眠る夢空ちゃんの姿が写っています。写真にはピンク色の冠のイラストとハートの装飾が施され、中央には「1 MONTH」と書かれたピンク色のハートが配置されています。柔らかく優しい雰囲気の写真となっています。





2枚目の写真では、ベッドに寝かされた夢空ちゃんの周囲におむつが「1カ月」という文字を形作るように並べられています。夢空ちゃんは白地に赤いいちごのドット柄の服を着て動いており、表情は泣いているようです。背景はベージュとブラウンのカーペットで、明るく穏やかな室内の様子が伝わってきます。





杉浦さんは最後に、「これからの成長も楽しみです」と父親としての期待も込めています。投稿のハッシュタグに「#夢空」「#ゆめあ」「#1ヶ月おめでとう」「#生後1ヶ月ベビー」と記載し、娘の誕生から1か月を祝福しています。









杉浦太陽さんは、タレントの辻希美さんと2007年6月に結婚。

辻さんは、同年11月に第1子長女・希空（のあ）さん、2010年12月に第2子長男・青空（せいあ）さん、2013年3月に第3子次男・昊空（そら）さん、2018年12月に第4子三男・幸空（こあ）くんの出産をしています。

そして、2025年8月、第5子となる、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを出産しています。

【担当：芸能情報ステーション】