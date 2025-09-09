「伝説のホストの赤ちゃん！」城咲仁、タレント妻の第1子妊娠を報告！ 「絶対いいお父さんになる」
元カリスマホストでタレントの城咲仁さんは9月9日、自身のInstagramを更新。妻が第1子を妊娠したことを報告し、祝福の声が寄せられています。
【写真】城咲仁＆ぽっこりおなかの妻
ファンからは「おめでとうございます」「幸せなニュースをありがとう」「素敵なご夫婦」「本当にお似合いのカップル！」「絶対いいお父さんになる」「奥さん美人さん」「伝説のホストの赤ちゃん！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「本当にお似合いのカップル！」城咲さんは「〜皆様へご報告〜 この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と、妻でタレントの加島ちかえさんが第1子を妊娠したことを報告。ぽっこりとしたおなかの加島さんと、そのおなかを指さす城咲さんのツーショットも掲載しました。城咲さんは「新しい命の誕生という奇跡を無事に果たせるよう、夫婦で協力して日々を大切に過ごしていきますので、何卒温かく見守って頂けたら幸いです」「家族が増えることを毎日夫婦で喜んでおります」などとつづっています。
「ちかちゃん愛されてますね〜」加島さんとの仲むつまじい夫婦ショットをたびたび投稿している城咲さん。8月26日には、デートの様子を公開し「ちかちゃん愛されてますね〜」「いつまでも仲良し」といった反響が寄せられていました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
