『SAKAMOTO DAYS』第21話あらすじ＆先行カット シンたちが軟柔と激闘
TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』第2クール第21話「ハードモード」のあらすじと場面カットが公開された。
原作は、全世界累計発行部数1,500万部を突破している、『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて2020年から連載中の同名コミックス。元・伝説の殺し屋、坂本太郎が愛する家族との日常を守るために、仲間と共に迫りくる刺客と戦う、殺し屋ソリッドアクションストーリーだ。第1クールは、坂本たちが、謎の人物“X（スラー）”が放つ強靭な殺し屋たちを圧倒的な戦闘力と団結力で次々に打ち倒して終幕した。
第21話で描かれるのは、新たな組織メンバーをスカウトするため動き出したX（スラー）たち。楽が遠隔操作する軟柔が、試験会場で暴走を始め、受験生や試験官に襲いかかる。会場が混乱に陥る中、シンは決死の覚悟で軟柔に立ち向かう。真冬や虎丸に加え、今まで大人しかった加耳も助太刀し、連携プレーで対抗する。しかし、軟柔の強さを前に、シンたちは窮地に追い込まれてしまい……。（文＝リアルサウンド編集部）