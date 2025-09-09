¡Ö¤ä¤Ã¤È¾·ÂÔ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×À¾Â¼¼ÒÄ¹¡¢¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤µ¤ó¤È¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ²ñ¡×
¡¡°åÎÅµ¡´Ø¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î±¿±Ä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡×¤ÎÀ¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤µ¤ó¤ò8Æü¤Ë¹ëÅ¡¤Ë¶ËÈë¾·ÂÔ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÃ¯¤è¤ê¤â¤¤¤ÁÁá¤¯¤´¾·ÂÔ¤¹¤Ù¤¡¢¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤µ¤ó¡¢¤ä¤Ã¤ÈËÍ¤Î¼«Âð¤Ë¾·ÂÔ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡À¾Â¼»á¤Î»ö¶È¤¬Âç¤¤¯ÈôÌö¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¤¥â¥È¤ÎWiFi¡×¡£¤½¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÉáµÚ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Î¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À¾Â¼»á¤Ï¾ïÆüº¢¤«¤éÆÃÊÌ¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥â¥È¤µ¤ó¤Ï¡¢8·î30¡¢31ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡×¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£µÁÂ¤Î12ºÐ¾¯½÷¡¦Â¼»³Ì´ÏÂ¤µ¤ó¤ÎÅâ¾¾³ÙÅÐ»³½éÄ©Àï¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¾·ÂÔ¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ²ñ¡×¤ò·ó¤Í¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈà½÷¤¬Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¡¢Á´¤¯¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¹¹¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥Ã¥Á¥ã¸µµ¤½Ð¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢ºÆ²ñ¤Ë´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ÇÍÌ¾¤ÊÀ¾Â¼»á¤À¤¬¡¢¡Ö¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡×¤Ï¡Ö¥¤¥â¥È¤ÎWiFi¡×¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£