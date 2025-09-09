¡ÚÌÀÆü10Æü¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Û¤Î¤Ö¤Ï¿ó¤ËÆâ½ï¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ëà¤ª¤¸¤µ¤ó¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥óá¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£¡Ò10ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¾Ò²ð¡Ó
±Ç²è¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¡×¤Ï¹¥É¾
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÎÂè24½µ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤óÃÂÀ¸¡×¤Ï10Æü¡¢Âè118²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤Ï¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤ËÆâ½ï¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡¡ÒÂè118²ó¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¡¡¤Î¤Ö¤ÏÈ¬ÌÚ¿®Ç·²ð(ºÊÉ×ÌÚÁï)¤Î²ñ¼Ò¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤À¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢¿ó¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¹¥É¾¤òÇî¤¹¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó(1919~2013Ç¯)¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó(1918~93Ç¯)¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢àµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁá¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×(2014Ç¯)¤ä¡ÖDoctor-X ³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡×¥·¥ê¡¼¥º(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢12~24Ç¯)¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Ãæ±à¥ß¥Û¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK¥×¥é¥¹¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£