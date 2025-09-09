新潟市で人気のブドウ『シャインマスカット』の出荷がピークを迎えています。



立派に実ったシャインマスカット。種がなく皮ごと食べられるなどの理由で人気が高まっています。県内最大のブドウの産地、JA新潟かがやき管内でも、今シーズンの総出荷量の約4割をシャインマスカットが占めるということです。



今年は、7月と8月に晴れの日が多く糖度の高い状態に仕上がりました。



■生産者 佐藤匠さん

「ようやく収穫のシーズンを迎えて、皆さんにおいしいブドウを届けられる良いシーズンになった。一粒食べて『あーおいしいな』とニンマリする顔が浮かんでくる。日々妄想してブドウ栽培に励んでいる。」



JA新潟かがやき管内では、10月下旬まで約100tの出荷を見込んでいます。