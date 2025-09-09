神戸は9日、神戸市西区いぶきの森競技場で公開練習を行った。12日にリーグ柏戦（ノエスタ）を控える中、DF山川哲史がプロ野球・阪神の優勝に刺激を受けた。

7日に2年ぶりのリーグ制覇を果たした阪神について「断トツだったんで、いつ優勝するのかなという感じでした」と振り返りつつ「僕らもそれに続いて優勝したい」と23年に続く“アベックV”を誓った。

クラブ創設30周年の神戸と、90周年を迎えた阪神。関西を拠点とする両チームの節目を盛り上げようと、今年は様々なコラボ企画が実施された。その中で山川はDF岩波拓也とともに近本、岩崎との対談を行った。「対談もそうですし、その後のSNSとかで近本選手の密着を見てメンタルの部分で自分の中でプラスになる部分がありました」と笑った。

柏戦ではDFトゥーレルが出場停止で、センターバック（CB）のコンビが変わるが「今季コンビを組んでいないCBはいない。特に心配はしていない。大きく変わることはない」と自信を示す。7日のルヴァン杯準々決勝・横浜FC戦では1―0で勝利したが、2試合合計のスコアで敗退が決定。だが「下を向いていても何も変わらない。今、目指せるタイトルに集中していく」と前を向く。

首位・京都とは勝ち点1差で2位・柏とは同勝ち点。消化試合数が一つ多い中、この直接対決は勝ち点3だけが求められる。猛虎パワーで勝利をつかむ。