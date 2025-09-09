橋幸夫さんの追悼番組が9月25日に放送決定 歩みと功績を歌声とともに振り返る
4日に82歳で逝去した橋幸夫さんを追悼する特別番組『ありがとう橋幸夫さん』が、25日にBSテレ東『プレイバック日本歌手協会 歌謡祭』内で放送されることが決定した。放送時間は午後5時56分から午後7時までを予定している。
【写真】2023年…2代目に託して芸能界を引退した橋幸夫さん
橋さんは1960年に「潮来笠」でデビューし、昭和の青春スター“御三家”の一人として数多くのヒット曲を送り出してきた。また、日本歌手協会では1977年から2010年までの間に5期にわたり理事を務め、2001年からは2期4年にわたって副会長も歴任するなど、長年にわたって協会の活動にも貢献してきた。
番組では『日本歌手協会 歌謡祭』『春の紅白歌合戦』などに出演した際の歌唱映像を中心に構成され、理事長・合田道人氏のナビゲーションのもと、橋さんの歩みと功績を歌声とともに振り返る。放送予定曲は、「潮来笠」「おけさ唄えば」「江梨子」「いつでも夢を」「恋をするなら」「霧氷」「恋のメキシカン・ロック」「佐久の鯉太郎」「子連れ狼」「母を恋うる歌」など。
さらに、10月16日と17日に開催される『第52回日本歌手協会歌謡祭』においても、橋さんを偲ぶコーナーが設けられ、ゆかりの歌手たちが橋さんの名曲を歌い継ぐ予定となっている。
■放送予定
9月25日（木）後5：56〜後7：00 ＜BSテレ東＞
