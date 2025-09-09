◇ナ・リーグ ドジャース3―1ロッキーズ（2025年9月8日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が8日（日本時間9日）、本拠でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。3打数1安打1四球でチームの連勝に貢献した。

初回の第1打席は相手先発・ドーランダーの内角低めチェンジアップを見送ったが見逃し三振。1点を追う3回1死一、三塁の第2打席もドーランダーのスライダーにバットが空を切り、2打席連続で三振に倒れた。

0―1の6回無死一塁の第3打席は相手2番手右腕・メヒアから四球を選んで出塁して好機を拡大し、フリーマンの同点打を呼び込んだ。この四球がシーズン97四球で21年の96を上回り、自己最多となった。

1―1の7回2死一塁で迎えた第4打席は相手3番手・チビリのチェンジアップを捉え、右翼線二塁打を放って二、三塁に好機を広げ、ベッツの中前への2点打を演出。勝ち越しに貢献した。

チームは先発したグラスノーが2回に四球でつくった1死三塁のピンチで左犠飛を許し先制点を与えたが、7回無安打1失点、11奪三振と好投。後を継いだトライネンも1回三者凡退と力投。3―1の9回はスコットがマウンドに上がり“ノーヒッター”の期待がかかったが、先頭・リッターに二塁打を許し、快挙達成とはならなかった。

それでもリードを守り切り、チームは接戦を制し、連勝。この日、ナ・リーグ西地区で1ゲーム差でドジャースを追うパドレスがレッズにサヨナラ勝利。敗れれば同率首位に並ばれる危機だったが、80勝（64敗）に到達し単独首位をキープした。

グラスノーは今季初登板した3月31日のブレーブス戦以来、約5カ月ぶりに今季2勝目を挙げた。