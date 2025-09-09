◆米大リーグ ドジャース３―１ロッキーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ナ・リーグ西地区首位のドジャースが同地区最下位のロッキーズに本拠地で競り勝ち、今季８０勝に到達した。「１番・ＤＨ」で先発出場の大谷翔平投手（３１）は３打数１安打１四球１得点。四球で同点打を、二塁打で決勝打を演出し、１番打者としての役割を十二分に果たした。

ロッキーズ先発は新人右腕ドーランダーだった。大谷は試合前の時点で通算２打数１安打１四球となっていた。初回先頭の第１打席では初球から９９マイル（約１５９・３キロ）前後の剛球を連発され、チェンジアップで見逃し三振。３回１死一、三塁では外角のカーブで空振り三振に倒れた。

１点を追う６回無死一塁では２番手右腕メヒアから今季９７個目の四球（１６敬遠を含む）を選び、３死球と合わせて今季１００四死球に到達した。エンゼルス時代の２１年以来４年ぶり２度目。９７四球は２１年の９６個を上回り、自己最多だ。大谷の四球がフリーマンの同点適時二塁打につながった。さらに７回２死一塁で迎えた第４打席では３番手右腕チビイから右翼へ打球速度１１４・３マイル（約１８３・９キロ）の弾丸二塁打。３試合連続安打で２死二、三塁とチャンスをつくり、２番ベッツの勝ち越し２点適時打を演出した。投げては５日（同６日）に背中の張りで登板回避したグラスノーが復帰登板で３月以来の今季２勝目。７回１１奪三振、無安打１失点と“ノーヒットワンラン”の好投だった。

前日７日（同８日）の敵地・オリオールズ戦で大谷は、１５年の交流戦以来１０年ぶりの対戦となった菅野智之投手（３５）から初回に５戦ぶりの４７号先頭打者アーチ。シーズン１２本目の先頭打者弾で２３年にベッツが記録した球団最多記録に並んだ。３回にも菅野から２打席連発の４８号ソロ。「あれ（先頭弾）でベンチの雰囲気も活気づいた」とロバーツ監督も絶賛の働きだった。６日（同７日）には、山本がノーヒッターまであと１人から被弾。その後救援陣が打たれて逆転サヨナラ負けを喫したが、悪夢を振り払い、連敗を「５」で止めていた。

敵地でナ・リーグ中地区最下位のパイレーツに３連敗、ア・リーグ東地区最下位のオリオールズに１勝２敗と苦戦したが、本拠地に帰って同地区最下位のロッキーズに競り勝った。ワールドシリーズ連覇に向け、最下位の球団にこれ以上の“取りこぼし”は許されない。同地区２位のパドレスも延長戦で勝利。ドジャースとのゲーム差は「１」のままとなった。