テクニカルポイント ドル円10日線が今日の高値圏
149.06 エンベロープ1%上限（10日間）
148.81 200日移動平均
148.49 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
147.90 一目均衡表・転換線
147.68 一目均衡表・基準線
147.60 一目均衡表・雲（上限）
147.59 21日移動平均
147.58 10日移動平均
147.30 現値
146.69 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
146.52 一目均衡表・雲（下限）
146.11 エンベロープ1%下限（10日間）
145.94 100日移動平均
ドル円は朝の147.58が高値。10日線、21日線が高値圏で控えており、上値抵抗水準となっている。
