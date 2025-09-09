149.06　エンベロープ1%上限（10日間）
148.81　200日移動平均
148.49　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
147.90　一目均衡表・転換線
147.68　一目均衡表・基準線
147.60　一目均衡表・雲（上限）
147.59　21日移動平均
147.58　10日移動平均
147.30　現値
146.69　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
146.52　一目均衡表・雲（下限）
146.11　エンベロープ1%下限（10日間）
145.94　100日移動平均

ドル円は朝の147.58が高値。10日線、21日線が高値圏で控えており、上値抵抗水準となっている。