“虎党”TBS宇賀神メグアナ、阪神リーグ優勝を祝福「自前のユニフォームとタオル素敵」「いい笑顔」
TBS・宇賀神メグアナウンサー（29）が9日までに自身のインスタグラムを更新。7日に、セパ両リーグ史上最速、2年ぶりのリーグ優勝を果たした阪神タイガースを祝福した。
【写真】阪神リーグ優勝を祝福したユニホーム姿の“虎党”宇賀神メグアナウンサー
虎党で知られる宇賀神アナは、阪神のユニホーム姿で、近本光司選手の名前入りタオルを掲げた写真をアップし、「阪神タイガース プロ野球史上最速優勝 おめでとうございます！」と祝福した。
「藤川監督の掲げる『凡事徹底』の言葉通り、チーム一丸となって日々の努力を積み重ねられた結果がこの優勝につながったのだと素人ながらに思います」と評した。
「タイガースファンとして、この喜びを味わえて幸せです。これからも応援し続けます！」と喜びをつづった。
この投稿に、ともに優勝を喜ぶ声や「とらほー」「ユニフォーム姿で登場めちゃうれしいです」「自前のユニフォームとタオル素敵でした」「いい笑顔」といったコメントが寄せられた。
【写真】阪神リーグ優勝を祝福したユニホーム姿の“虎党”宇賀神メグアナウンサー
虎党で知られる宇賀神アナは、阪神のユニホーム姿で、近本光司選手の名前入りタオルを掲げた写真をアップし、「阪神タイガース プロ野球史上最速優勝 おめでとうございます！」と祝福した。
「藤川監督の掲げる『凡事徹底』の言葉通り、チーム一丸となって日々の努力を積み重ねられた結果がこの優勝につながったのだと素人ながらに思います」と評した。
「タイガースファンとして、この喜びを味わえて幸せです。これからも応援し続けます！」と喜びをつづった。
この投稿に、ともに優勝を喜ぶ声や「とらほー」「ユニフォーム姿で登場めちゃうれしいです」「自前のユニフォームとタオル素敵でした」「いい笑顔」といったコメントが寄せられた。