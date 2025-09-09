アイドルが芸能界引退へ #よーよーよー楠偉音、活動休止を経て「反省する姿勢」踏まえグループ「卒業」で締めくくり
アイドルグループ「#よーよーよー」は9日、メンバー・楠偉音が11月をもってグループを卒業すると発表した。
【画像】#よーよーよー楠偉音が卒業へ 心境をつづる「私の芸能活動の最後にします」
公式サイトに「楠偉音に関して」と題し、「このたび、楠偉音は2025年11月をもちまして #よーよーよー を卒業する運びとなりましたので、ここにご報告申し上げます」と知らせた。
楠は7月10日から活動休止しており、「活動環境や本人の状態を総合的に考慮し、現時点では心身の健康および環境の安定、健全化を最優先すべきと判断いたしました。本人との協議を重ねたうえで、活動休止を決定しました。それに至った具体的な理由につきましては、本人の意向により非公開とさせていただきます」と説明していた。
卒業にあたり、#よーよーよー製作委員会は、楠について「活動休止期間中、本人と協議を重ねる中で、これまでの行動について真摯に向き合い、自らの問題を認め反省する姿勢が見られるようになりました。併せて、改めてグループの一員としての責任を意識し、活動と誠実に向き合う姿勢も示されました」と説明。
その上で「グループおよび製作委員会といたしましても、楠偉音のこれまでの活動を尊重し、再びステージに立つ機会を設けることができないか、慎重に協議を重ねてまいりました」とし、「当初は再スタートを切る方向性も模索しておりましたが、今後のグループの在り方、本人の意思、並びに周囲の状況を総合的に勘案した結果、『卒業』という形で活動を締めくくるという決断に至りました」と伝えた。
楠は、9月18日の公演で活動を再開し、11月をもって卒業する。「これまで約2年半にわたり、楠偉音ならびに#よーよーよーに対し、温かいご声援を賜りましたこと、心より深く御礼申し上げます。卒業までの限られた期間ではございますが、ファンの皆様への感謝の気持ちを胸に、最後まで誠実に活動に臨んでまいります。今後とも、楠偉音および#よーよーよー に変わらぬご厚情を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げま」と結んだ。
楠本人も自身のXを更新して「卒業までの限られた日々ですが、一日一日を大切に、感謝と誠意をもって過ごしてまいります」と感謝を伝え、「そして、#よーよーよーでの活動を、私の芸能活動の最後にします。この決断が、未来への一歩につながるように。どうか最後まで見届けていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。
