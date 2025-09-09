「ドジャース−ロッキーズ」（８日、ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。七回の第４打席で安打を放った。

大谷は６日・オリオールズ戦から３試合連続。

１−１の七回２死一塁で２ボール１ストライクからの４球目を右翼右へはじき返して二塁へ到達した。打球速度１８４キロの痛烈な当たりだった。

ドジャースは次打者のベッツが中前２点タイムリーを放って勝ち越した。

大谷は初回の第１打席は見逃し三振。０−１の三回１死一、三塁で迎えた第２打席は空振り三振に倒れた。六回無死一塁での第３打席は、好投していた相手先発のドーランダーが投球中に左足を痛めたのか直前で降板。大谷は代わったばかりの２番手のメヒアから四球を選んだ。

大谷は前日７日の敵地でのオリオールズ戦でメジャー初対決となった菅野から初回と三回の打席で連続本塁打となる４７、４８号をマーク。四回以降の３打席はいずれも四球を選び、全５打席で出塁するなど、５連敗中のチームに活力をもたらし、連敗阻止に大きく貢献していた。