【フリーレン トランクショルダーバッグ】 9月9日発売 価格：9,900円

アクロスは、TVアニメ「葬送のフリーレン」より、作中でフリーレンが愛用するトランクエースをそのまま小さくしたような「フリーレン トランクショルダーバッグ」を9月9日に発売した。価格は9,900円。

AKROS OFFICIAL SHOPや開催中のPOPUPSHOP「魔法の森のフリーレン」で販売するほか、9月20日から21日に京都みやこめっせで開催される「京都国際マンガ・アニメフェア2025（3FブースNo309）」で先行販売される。

【京都国際マンガ・アニメフェア2025開催概要】

開催期間：9月20日～21日

開催場所：みやこめっせ

□公式ページ

【POPUPSHOP「魔法の森のフリーレン」大阪会場】

開催期間：9月10日～9月17日

開催場所：あべのキューズモール2階 SHIBUYA109阿倍野店前催事場

□公式ページ

ショートベルトが付いているので、ショルダーバッグとして使ったり、手持ちの小型トランクとしても使用できる。本体素材は水や汚れに強いPU製。表にはミミックに食べられているフリーレンを箔押し。内側には、小分け用のポケットも充実しており、日帰り旅行にも使えるサイズ。ダイヤルロックも付いているので、大切なものを入れておくこともできる。発売中のフリーレンコートとのセットアップアイテムとしても利用できる。

【商品概要】

商品サイズ：外寸：W33×H22.5×D13(cm)（金具含まず）

ショルダーベルト：長さ68～128(cm)、幅2(cm)（金具含まず）

素材：PU、ポリエステル等

(C) 山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会