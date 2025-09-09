アクロス、「葬送のフリーレン」でフリーレンが愛用するトランクをイメージしたトランクショルダーバッグを発売
アクロスは、TVアニメ「葬送のフリーレン」より、作中でフリーレンが愛用するトランクエースをそのまま小さくしたような「フリーレン トランクショルダーバッグ」を9月9日に発売した。価格は9,900円。
AKROS OFFICIAL SHOPや開催中のPOPUPSHOP「魔法の森のフリーレン」で販売するほか、9月20日から21日に京都みやこめっせで開催される「京都国際マンガ・アニメフェア2025（3FブースNo309）」で先行販売される。
【京都国際マンガ・アニメフェア2025開催概要】
開催期間：9月20日～21日
開催場所：みやこめっせ
□公式ページ
【POPUPSHOP「魔法の森のフリーレン」大阪会場】
開催期間：9月10日～9月17日
開催場所：あべのキューズモール2階 SHIBUYA109阿倍野店前催事場
□公式ページ
ショートベルトが付いているので、ショルダーバッグとして使ったり、手持ちの小型トランクとしても使用できる。本体素材は水や汚れに強いPU製。表にはミミックに食べられているフリーレンを箔押し。内側には、小分け用のポケットも充実しており、日帰り旅行にも使えるサイズ。ダイヤルロックも付いているので、大切なものを入れておくこともできる。発売中のフリーレンコートとのセットアップアイテムとしても利用できる。
【商品概要】
商品サイズ：外寸：W33×H22.5×D13(cm)（金具含まず）
ショルダーベルト：長さ68～128(cm)、幅2(cm)（金具含まず）
素材：PU、ポリエステル等
(C) 山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会