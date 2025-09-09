日本vsアメリカ 試合前日の森保一監督会見要旨
現地時間9日の国際親善試合でアメリカ代表と対戦する日本代表は8日、Lower.comフィールドで公式会見を行った。森保一監督が出席した。
以下、森保一監督の会見要旨
「まずは一戦一戦、勝利を目指して戦いたい。アメリカ遠征の1試合目ではチーム全体でメキシコ戦に良い準備ができ、2試合目のアメリカ戦についてはオークランドからコロンバスに移動して1回の練習ということで、多くの時間は練習には割けないが、ここまでやってきたことをチーム全体で明日のアメリカ戦にチャレンジし、表現したい。応援してくださっているみなさんに勝利を届けられるようにベストを尽くしたい」
―中2日の連戦、それも1日は移動に費やした。メンバーを大きく変えるということで、これまで代表経験が多くない選手を多く起用すると思うが、その中でどういった試合をしたいか。
「第1戦のメキシコ戦ではこれまでアジア最終予選で戦ってきたシステム、戦術の中、我々が何ができて何が足りないのかをまずは全てぶつけて、さらに積み上げをできるようにチャレンジすることが大切だとして戦ったが、2戦目もチーム全体としてこれまでやってきたことをまずはぶつけること。チーム全体の経験値を上げながら個の成長、チームの成長ができるように試合の中でチームとしてチャレンジしていきたい」
―三笘薫は彼しかできないような守備をしていた一方、攻撃では持ち味を出せていなかった。第1戦を踏まえてどう考えているか。このことがこれからの選手起用にどれほど関わるか。
「選手の個々の良さは三笘だけでなく、できる限り出してあげられるようにシステム、戦術を考えていきたいとは思っている。その中でいまやっていることの中で、彼をどうやって活かすかは戦術、システムの中でもチームで考えて、彼を活かそうと思っている。彼だけでなく、システムを変えることで選手の起用の仕方、選手の役割を変えることはもちろんこれまでもやってきたし、我々が持っている最大限の力を発揮できるようにということと、対戦相手との噛み合わせの中で相手を上回っていくために必要なことを考えていきたい。今の中ではベストなことをやっていると思う」
―先発メンバーをマックス総替えすると話していたが、ローテーションはどれくらいをイメージしているか。本大会のローテーションを見据えているのか。全く関係ないのか。
「まだ練習をしていないのでどの程度変えるかはわからないが、大幅に変更することは考えていきたい。将来を見据えてというところにおいてはより多くの選手が世界基準の中でよりレベルアップしていくことがチーム全体の底上げになると思っている。できる限り多くの選手に明日の試合でピッチに立ってもらえるようにしたい。どこを見据えてかというと、それも大会の時に選手の状態を見て、総替えするかもしれないというところはカタールW杯でも全体の底上げと、チームの1試合1試合ガラッと変わることも考えて準備してきたし、今回も大会を見据え、選手の疲労度を見て、より勝つ確率を上げるためにガラッと変えることを想定しながら選手起用をしていきたいし、大幅変更をしていきたいと思っている。ただ目の前の試合、その時の選手の状態はわからないので、総替えがもちろん一番マックスだとは思うが、どの程度変えるかはこれから考えていきたい。それと同時に選手たちにはクラブのリーグ戦、カップ戦と連戦でも戦っていけるように、連戦でも高い水準でプレーしてもらえるようにここで上げていってもらえればと思う」
―アメリカ代表が韓国と対戦し、0-2で敗れていた。一方で攻撃面で圧倒していた印象もあったが、どうご覧になったか。
「まずは韓国が早い時間に先制点を奪い、追加点を奪うことができたので、その後アメリカがボールを握って攻撃を仕掛ける時間が長くなったし、ボール保持率が高くなっていったというのは試合の流れとして自然なところだと思う。韓国はもちろん力があるが、アメリカもFIFAランキング15位と世界のトップグループにいるチームなので、相手をスタッツの中で上回っていくところはある意味同じだと思っている。アメリカの戦いについては監督は今というよりも明らかに来年のW杯本大会を見据えた選手の招集と起用をしていると思っている。いま完璧にチームが仕上がっているかというと、起用を試す、戦術を試すということでまだまだ固まっていないというのは試合を見ても、招集の仕方を見ても、起用の仕方を見ても感じている」
―板倉滉の起用は可能か。堂安律の離脱は最初から決まっていたのか。また堂安は試合後にウイングバックにやりがいはあるが、得点を取れるポジションでプレーしたいと話していたが、どう考えていたか。
「板倉滉に関しては精密検査も終わり、大きな長期離脱になるようなケガではなく、プレーも可能だということで聞いている。ただ実際は本人が自覚的には痛みがあるので、今日の状態を見て明日の起用を考えたい。プレーは可能ということでメディカルからは聞いている。律のことに関してはこの遠征の前にフランクフルトから打診を受けて、話し合いをしていた。チームを離脱してクラブに戻すという部分は活動の前には決めていなかった。活動の前の時点で、選手起用のプランはもちろん構想にはあるが、活動が始まって実際に1試合目どう戦うか、2試合目にどう選手起用をするかは活動期間中に最終決定をした中で、1試合目の起用を最終決定した後、1試合目で律をフランクフルトに戻す決断をした。先ほどの質問にも似ているが、我々も律であったり薫であったり、攻撃力を活かしていきたいのはもちろん考えている。システムを変えた場合、誰を使えるようになって誰を削らないといけないかが問題になる。色々と考えた中で今のベストで戦っている」
―メキシコ戦ではプレッシングが機能していたが、どのように準備したのか。また後半からは交代選手が入ってハマらなかった。次のアメリカ戦では普段あまり組んだことのない選手が並ぶなか、同様の課題が起きることが想定されるが、どのように考えているか。
「非常にメキシコ戦の前半は機能していたところがあって、選手もチーム全体としても積み上げを感じていたところではないかと思う。アジア予選から特別にプレッシャーの掛け方を変えたというわけではなく、ベースの部分は変わらず、メキシコの対策で若干マイナーチェンジをしたところはあるが、基本的には変わらず、相手の強度が高かったので、より我々の強度も高く戦えたのかなとは思う。選手が代わってからの機能性だが、全体的には代わった選手だけでなく、やはりハイインテンシティでスタートから入っているので、後半の中盤ごろから全体的にインテンシティが落ちて、間延びした中で、交代選手が入ってきた時に難しい状況になったと思う。交代選手が入って、コミュニケーションが若干うまくいかなかった部分があるので、、そこはポジティブに選手が代わった時にどうしたら起きるかを修正して、我々の積み上げ、成長につなげられるようにプラスに考えていきたいと思う。明日の選手も経験値の低い選手たちが試合に出るので、一緒に合わせたことがない選手がハイレベルな試合の中で組むことになると思うので、いろんな不具合、ミスは出てくるかもしれないが、それも含めてチャレンジして、成果と課題を積み上げて、個のレベルアップ、チームのレベルアップにつなげられるように考えている。最初からうまくいくことは、理想としては全てうまくいけばと思うが、ミスを恐れずにチャレンジをすることで成長につながるということで、思い切ってチャレンジをしてほしい。選手たちが戦術的にクリアになって、個々の役割もクリアになっているという意味では、コーチ陣が非常に良い落とし込みをミーティング、練習の中で個々の役割から選手たちに伝えてくれて、うまくチームが機能していると思う。コーチ陣の日頃の選手とコミュニケーションが素晴らしいと思っている。ただ、まだまだ上げていかないといけないがことがたくさんあるので、常に上を目指すことはみんなに共有して、高い志を持ってやっていきたいと思う」
―W杯のシミュレーションという点でオークランドで過ごして気づいた部分、この2試合目に活かしている部分は。
「選手たちとW杯に向けてオークランド、コロンバスの環境の中で何か私が伝えて共有しているところはそれほど多くないが、W杯本大会の地で試合があるというところはみんな考えている。それだけでも来年に向けてモチベーションが上がることかなと思う。アメリカだけでなく、メキシコ、カナダもあるが、個々が北中米W杯でプレーしたいというところで自分の基準を上げていく感覚になっているのではないかと思う。オークランドからコロンバスに移動してきて、3時間の時差があって、実際は中2日での試合はW杯ではないが、この時差がコンディション面ではベストを作るのが難しいなというのは今日の選手たちの顔色を見ていて感じているし、選手と話した中で『時差が効いている』というのを今日の状態で話していた。本大会でもどれだけ早く移動の後のコンディションの回復ができるかはチームとしてより考えていかなければいけないと思っている。移動から次の新しい環境で我々がベストなコンディションづくりをしていくという意味では北中米W杯でもっともっと細部まで考えて準備していかなければいけないと思うが、これまでのW杯でも1試合1試合大移動をしながら試合をしていく経験値は日本代表チームスタッフの中にもJFAの中にもある。今回も移動からスムーズに、ここコロンバスで次に向けての準備ができていると思う」
(取材・文 竹内達也)
以下、森保一監督の会見要旨
「まずは一戦一戦、勝利を目指して戦いたい。アメリカ遠征の1試合目ではチーム全体でメキシコ戦に良い準備ができ、2試合目のアメリカ戦についてはオークランドからコロンバスに移動して1回の練習ということで、多くの時間は練習には割けないが、ここまでやってきたことをチーム全体で明日のアメリカ戦にチャレンジし、表現したい。応援してくださっているみなさんに勝利を届けられるようにベストを尽くしたい」
「第1戦のメキシコ戦ではこれまでアジア最終予選で戦ってきたシステム、戦術の中、我々が何ができて何が足りないのかをまずは全てぶつけて、さらに積み上げをできるようにチャレンジすることが大切だとして戦ったが、2戦目もチーム全体としてこれまでやってきたことをまずはぶつけること。チーム全体の経験値を上げながら個の成長、チームの成長ができるように試合の中でチームとしてチャレンジしていきたい」
―三笘薫は彼しかできないような守備をしていた一方、攻撃では持ち味を出せていなかった。第1戦を踏まえてどう考えているか。このことがこれからの選手起用にどれほど関わるか。
「選手の個々の良さは三笘だけでなく、できる限り出してあげられるようにシステム、戦術を考えていきたいとは思っている。その中でいまやっていることの中で、彼をどうやって活かすかは戦術、システムの中でもチームで考えて、彼を活かそうと思っている。彼だけでなく、システムを変えることで選手の起用の仕方、選手の役割を変えることはもちろんこれまでもやってきたし、我々が持っている最大限の力を発揮できるようにということと、対戦相手との噛み合わせの中で相手を上回っていくために必要なことを考えていきたい。今の中ではベストなことをやっていると思う」
―先発メンバーをマックス総替えすると話していたが、ローテーションはどれくらいをイメージしているか。本大会のローテーションを見据えているのか。全く関係ないのか。
「まだ練習をしていないのでどの程度変えるかはわからないが、大幅に変更することは考えていきたい。将来を見据えてというところにおいてはより多くの選手が世界基準の中でよりレベルアップしていくことがチーム全体の底上げになると思っている。できる限り多くの選手に明日の試合でピッチに立ってもらえるようにしたい。どこを見据えてかというと、それも大会の時に選手の状態を見て、総替えするかもしれないというところはカタールW杯でも全体の底上げと、チームの1試合1試合ガラッと変わることも考えて準備してきたし、今回も大会を見据え、選手の疲労度を見て、より勝つ確率を上げるためにガラッと変えることを想定しながら選手起用をしていきたいし、大幅変更をしていきたいと思っている。ただ目の前の試合、その時の選手の状態はわからないので、総替えがもちろん一番マックスだとは思うが、どの程度変えるかはこれから考えていきたい。それと同時に選手たちにはクラブのリーグ戦、カップ戦と連戦でも戦っていけるように、連戦でも高い水準でプレーしてもらえるようにここで上げていってもらえればと思う」
―アメリカ代表が韓国と対戦し、0-2で敗れていた。一方で攻撃面で圧倒していた印象もあったが、どうご覧になったか。
「まずは韓国が早い時間に先制点を奪い、追加点を奪うことができたので、その後アメリカがボールを握って攻撃を仕掛ける時間が長くなったし、ボール保持率が高くなっていったというのは試合の流れとして自然なところだと思う。韓国はもちろん力があるが、アメリカもFIFAランキング15位と世界のトップグループにいるチームなので、相手をスタッツの中で上回っていくところはある意味同じだと思っている。アメリカの戦いについては監督は今というよりも明らかに来年のW杯本大会を見据えた選手の招集と起用をしていると思っている。いま完璧にチームが仕上がっているかというと、起用を試す、戦術を試すということでまだまだ固まっていないというのは試合を見ても、招集の仕方を見ても、起用の仕方を見ても感じている」
―板倉滉の起用は可能か。堂安律の離脱は最初から決まっていたのか。また堂安は試合後にウイングバックにやりがいはあるが、得点を取れるポジションでプレーしたいと話していたが、どう考えていたか。
「板倉滉に関しては精密検査も終わり、大きな長期離脱になるようなケガではなく、プレーも可能だということで聞いている。ただ実際は本人が自覚的には痛みがあるので、今日の状態を見て明日の起用を考えたい。プレーは可能ということでメディカルからは聞いている。律のことに関してはこの遠征の前にフランクフルトから打診を受けて、話し合いをしていた。チームを離脱してクラブに戻すという部分は活動の前には決めていなかった。活動の前の時点で、選手起用のプランはもちろん構想にはあるが、活動が始まって実際に1試合目どう戦うか、2試合目にどう選手起用をするかは活動期間中に最終決定をした中で、1試合目の起用を最終決定した後、1試合目で律をフランクフルトに戻す決断をした。先ほどの質問にも似ているが、我々も律であったり薫であったり、攻撃力を活かしていきたいのはもちろん考えている。システムを変えた場合、誰を使えるようになって誰を削らないといけないかが問題になる。色々と考えた中で今のベストで戦っている」
―メキシコ戦ではプレッシングが機能していたが、どのように準備したのか。また後半からは交代選手が入ってハマらなかった。次のアメリカ戦では普段あまり組んだことのない選手が並ぶなか、同様の課題が起きることが想定されるが、どのように考えているか。
「非常にメキシコ戦の前半は機能していたところがあって、選手もチーム全体としても積み上げを感じていたところではないかと思う。アジア予選から特別にプレッシャーの掛け方を変えたというわけではなく、ベースの部分は変わらず、メキシコの対策で若干マイナーチェンジをしたところはあるが、基本的には変わらず、相手の強度が高かったので、より我々の強度も高く戦えたのかなとは思う。選手が代わってからの機能性だが、全体的には代わった選手だけでなく、やはりハイインテンシティでスタートから入っているので、後半の中盤ごろから全体的にインテンシティが落ちて、間延びした中で、交代選手が入ってきた時に難しい状況になったと思う。交代選手が入って、コミュニケーションが若干うまくいかなかった部分があるので、、そこはポジティブに選手が代わった時にどうしたら起きるかを修正して、我々の積み上げ、成長につなげられるようにプラスに考えていきたいと思う。明日の選手も経験値の低い選手たちが試合に出るので、一緒に合わせたことがない選手がハイレベルな試合の中で組むことになると思うので、いろんな不具合、ミスは出てくるかもしれないが、それも含めてチャレンジして、成果と課題を積み上げて、個のレベルアップ、チームのレベルアップにつなげられるように考えている。最初からうまくいくことは、理想としては全てうまくいけばと思うが、ミスを恐れずにチャレンジをすることで成長につながるということで、思い切ってチャレンジをしてほしい。選手たちが戦術的にクリアになって、個々の役割もクリアになっているという意味では、コーチ陣が非常に良い落とし込みをミーティング、練習の中で個々の役割から選手たちに伝えてくれて、うまくチームが機能していると思う。コーチ陣の日頃の選手とコミュニケーションが素晴らしいと思っている。ただ、まだまだ上げていかないといけないがことがたくさんあるので、常に上を目指すことはみんなに共有して、高い志を持ってやっていきたいと思う」
―W杯のシミュレーションという点でオークランドで過ごして気づいた部分、この2試合目に活かしている部分は。
「選手たちとW杯に向けてオークランド、コロンバスの環境の中で何か私が伝えて共有しているところはそれほど多くないが、W杯本大会の地で試合があるというところはみんな考えている。それだけでも来年に向けてモチベーションが上がることかなと思う。アメリカだけでなく、メキシコ、カナダもあるが、個々が北中米W杯でプレーしたいというところで自分の基準を上げていく感覚になっているのではないかと思う。オークランドからコロンバスに移動してきて、3時間の時差があって、実際は中2日での試合はW杯ではないが、この時差がコンディション面ではベストを作るのが難しいなというのは今日の選手たちの顔色を見ていて感じているし、選手と話した中で『時差が効いている』というのを今日の状態で話していた。本大会でもどれだけ早く移動の後のコンディションの回復ができるかはチームとしてより考えていかなければいけないと思っている。移動から次の新しい環境で我々がベストなコンディションづくりをしていくという意味では北中米W杯でもっともっと細部まで考えて準備していかなければいけないと思うが、これまでのW杯でも1試合1試合大移動をしながら試合をしていく経験値は日本代表チームスタッフの中にもJFAの中にもある。今回も移動からスムーズに、ここコロンバスで次に向けての準備ができていると思う」
(取材・文 竹内達也)