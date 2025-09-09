10月3日に公開されるレオナルド・ディカプリオ主演映画『ワン・バトル・アフター・アナザー』の場面写真が公開された。

『マグノリア』『パンチドランク・ラブ』『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』『ザ・マスター』などのポール・トーマス・アンダーソン監督最新作となる本作は、冴えない革命家のボブが、何者かに狙われたひとり娘を守るため、次から次へと迫る刺客たちとの戦いを描く逃亡劇。

ディカプリオがかつては世を騒がせた冴えない元革命家のボブを演じるほか、とある理由でボブと娘の命を執拗に狙う異常な執着を持つ変態軍人“ロックジョー”をショーン・ペン、なぜかボブのピンチに現れる謎の空手道場の“センセイ”（先生）”をベニチオ・デル・トロ、ボブの革命家仲間をレジーナ・ホール、ボブの妻で最強のカリスマ革命家をテヤナ・テイラー、ある理由で命を狙われる愛娘をチェイス・インフィニティがそれぞれ演じる。

公開されたのは、本作がトーマス・アンダーソン監督と初タッグとなったディカプリオ演じる主人公ボブの場面写真。革命に燃える若き日のボブがメキシコ国境で任務遂行に向かう若き日の姿が捉えられており、黒のフェイスカバーで顔を覆った若き革命家の精悍な表情が確認できる。

今は、最愛の娘ウィラ（チェイス・インフィニティ）と2人で暮らす冴えないシングルファーザーのボブだが、かつては世を騒がせた血気盛んな革命家だった。活動が続く中、カリスマ革命家の妻（テヤナ・テイラー）が突然姿を消し、娘のウィラだけが残された。

それから十数年後、ボブと成長した娘は森の中の小さな家で暮らしている。そんなある日突然、最愛の娘をさらわれたボブは、状況もつかめぬまま、次から次へと襲ってくる刺客たちとの死闘にテンパりながらも身を投じていく。異常な執着心でボブと娘を追い詰める変態軍人ロックショー（ショーン・ペン）の目的とは。そして、その先に待ち受けるボブと娘の運命とは。

