タカヨシＨＤが後場上げ幅を拡大、不採算店舗閉店など寄与し２５年９月期利益予想を上方修正 タカヨシＨＤが後場上げ幅を拡大、不採算店舗閉店など寄与し２５年９月期利益予想を上方修正

タカヨシホールディングス<9259.T>が後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろ、２５年９月期連結業績予想について、営業利益を７億３５００万円から９億円（前期比０．７％減）へ、純利益を３億円から４億円（同２５．９％減）へ上方修正したことが好感されている。



売上高は７９億２５００万円（同１．１％増）の従来見通しを据え置いたものの、不採算店舗の閉店や商業施設中心から新たなフォーマット店舗への取り組みを行ったほか、新たな店舗展開も順調に開店することができたことが利益を押し上げる。また、新規生産者の開拓促進、高原野菜の開拓、物流改革、業務効率の改善なども寄与する。



出所：MINKABU PRESS