「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」９日午後１時現在でキオクシアホールディングス<285A.T>が「売り予想数上昇」１位となっている。



キオクシアはここ上げ足を強めており、きょうで５日続伸となっている。前週末５日には４３９円高と値を飛ばし３０００円台を回復したが、その余勢を駆って上値指向が続いている。データ保存用に使われるＳＳＤの市況底入れ観測や、米国株市場で同社と協業するＮＡＮＤ型フラッシュメモリーメーカーの米サンディスク＜SNDK＞の株価が急騰していることが株高の根拠となっていたが、目先急騰の反動を警戒する動きがあるようだ。



出所：MINKABU PRESS