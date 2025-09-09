¡Ö¸÷Éü¤ÏÏ¢¹ç¹ñ¤Î¾¡Íø¤ÇÆÀ¤¿Â£¤êÊª¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿´Ú¹ñ¡¦ÆÈÎ©µÇ°´ÛÄ¹¡¢ÈãÈ½»¦Åþ¤ÇÊªÍýÅª¤ËÙæ¤ß¤¯¤Á¤ã¤Ë
¡Ö¸÷Éü¡Ê1945Ç¯8·î15Æü¤ÎÆüËÜ¤Ë¤è¤ë¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤«¤é¤Î²òÊü¡Ë¤ÏÏ¢¹ç¹ñ¤Î¾¡Íø¤ÇÆÀ¤¿Â£¤êÊª¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯ÆÈÎ©µÇ°´ÛÄ¹¤¬¡¢¹ñ²ñ¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢»ÔÌ±¤«¤é¡ÖÇä¹ñÅÛ¡×¤Ê¤É¤È·ã¤·¤¤ÈóÆñ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡ÚÃíÌÜ¡Û´Ú¹ñÄ¹´±¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÀèÁÄ¤Î¹ñÀÒ¤ÏÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¡×
¡ÖÎò»ËÆÈÎ©¹ñÌ±¹ÔÆ°¡×¤Ê¤É°ìÉô¤ÎÆÈÎ©ÃÄÂÎ¤Î²ñ°÷¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿Í¡¹¤¬¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯´ÛÄ¹¤òÌó20Ê¬´Ö¼è¤ê°Ï¤ó¤Ç¹³µÄ¤·¡¢Áû¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯´ÛÄ¹¤Ï9·î8Æü¡¢¹ñ²ñ¤Î¥½¥È¥ó´Û¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¡ÖÆÈÎ©Àº¿À¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ø¶¦µ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëÆÈÎ©µÇ°´Û¤Î°ÌÁê¤¬¿¼¹ï¤ÊÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤´¤¯¾¯¿ô¤Î¸÷Éü²ñ°÷¤òÁ°ÌÌ¤ËÎ©¤Æ¤¿À¯¼£ÀªÎÏ¤¬¡¢¥¥ç¥ì¥Ì¥ê´Û¤ò20Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÉÔË¡Àêµò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¥ç¥ì¥Ì¥ê´Û¤È¤Ï¡¢ÃéÀ¶ÆîÆ»¡¦Å·°Â¡Ê¥Á¥ç¥ó¥¢¥ó¡Ë»Ô¤Ë¤¢¤ëÆÈÎ©µÇ°´Û¤ÎÅ¸¼¨´Û¤Î°ì¤Ä¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤ÎÅ·°ÂÃÏ°èÅÞ°÷¤¿¤Á¤¬¡¢´ÛÄ¹½Ð¶ÐÁË»ßÆ®Áè¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Öµî¤ë8¡¦15·Ä½Ë¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ»ö¼Â¤òÏÄ¶Ê¤¹¤ë¥Þ¥¹¥³¥ß¤äÉÔË¡Àêµò¤¹¤ëÃÄÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ë¡Î§¤¬ÊÝ¾ã¤¹¤ëÈÏ°Ï¤ÇÆ²¡¹¤ÈÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯´ÛÄ¹¤Ï8·î15Æü¤Î¸÷ÉüÀá80¼þÇ¯·Ä½Ë¼°¤ÎµÇ°¼¤Ç¡Ö¡Ê¸÷Éü¤Ï¡ËÂè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÇÏ¢¹ç¹ñ¤¬¾¡Íø¤·¤ÆÆÀ¤¿Â£¤êÊª¡×¤È¤Î¼ñ»Ý¤Ç¸ÀµÚ¤·¡¢È¿È¯¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯´ÛÄ¹¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö»ä¤ÎÆÁ¤Î¤Ê¤µ¤È¸÷ÉüÀáµÇ°¼¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñÌ±¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´¤è¤ê°ä´¸¤Î°Õ¤òÉ½¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸÷ÉüÀáµÇ°¼¤ò°°ÕÅª¤ËÏÄ¶Ê¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç´ÛÄ¹¤¬Îò»ËÅª»ö¼Â¤òÈÝÄê¤·ÆÈÎ©±¿Æ°¤òìÊ¤á¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÊó¤¸¤¿¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÎò»ËÆÈÎ©¹ñÌ±¹ÔÆ°¡×¤Ê¤É°ìÉô¤ÎÆÈÎ©ÃÄÂÎ²ñ°÷¤é¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯´ÛÄ¹¤¬¥½¥È¥ó´Û¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÇä¹ñÅÛ¡×¡Ö¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯ÈíÌÈ¡×¡Ö¼Õºá¤»¤è¡×¤Ê¤É¤Î¥·¥å¥×¥ì¥Ò¥³¡¼¥ë¤ò¶«¤Ó¡¢ÁË»ß¤Ë½Ð¤¿¡£¡ÖÎò»ËÆÈÎ©¹ñÌ±¹ÔÆ°¡×¤ÏÆÈÎ©±¿Æ°²È¤Î»ÒÂ¹¤äÎò»Ë¡¦»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬Ï¢ÂÓ¤·¤Æ·ëÀ®¤·¤¿ÃÄÂÎ¤À¡£
Èà¤é¤Ï¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯´ÛÄ¹¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ò½ª¤¨¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ëÆ»¤ò¼è¤ê°Ï¤ß¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Þ¤Ç¤ÎÄÌÏ©¤ò¤Õ¤µ¤¤¤ÇÂÐÖµ¤·¤¿¡£¤³¤Î²áÄø¤Ç¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯´ÛÄ¹Â¦¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÈÙæ¤ß¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¹³µÄ¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢119µßµÞÂâ¤È·Ù»¡¤¬½ÐÆ°¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯´ÛÄ¹¤Î¼Ç¤¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×µÄ°÷¤é¤â¹³µÄ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¤¢¤é¤«¤¸¤áµ¼Ô²ñ¸«¾ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¥½¡¦¥è¥ó¥®¥çµÄ°÷¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯´ÛÄ¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÖÌ±Â²¤ÎÈ¿µÕ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£ÆÈÎ©µÇ°´Û¤¬½êºß¤¹¤ëÅ·°Â¤ËÁªµó¶è¤ò»ý¤Ä¥à¥ó¡¦¥¸¥ó¥½¥¯¡¢¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥à¥óÎ¾µÄ°÷¤â¡¢¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯´ÛÄ¹¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤òÃæÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦Í×µá¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯´ÛÄ¹¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò¼è¤ê»ý¤Ã¤¿¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Î¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥óµÄ°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷¤Î»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£
¹ñ²ñÀ¯Ì³°Ñ°÷²ñ½êÂ°¤Î¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×µÄ°÷¤é¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯´ÛÄ¹¤¬Î©¤Áµî¤Ã¤¿¸å¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢ÈãÈ½¤òÂ³¤±¤¿¡£
Èà¤é¤Ï¡ÖÈï³²°Õ¼±¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤ÆÆÈÎ©µÇ°´ÛÄ¹¤ÎºÂ¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤Ï²òÇ¤·úµÄ¤ò´Þ¤á¡¢Ë½Æ°¤Î¼ó³¡¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯¤Î»þÂå¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤¿¤áÁíÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
