Snow Man公式TikTokで、岩本照＆向井康二による中華料理店でのカリスマックスチャレンジが公開された。

【動画】岩本照＆向井康二のカリスマックスブラザーズ”ダンスなど

■クールな兄・岩本に甘える弟・向井の“岩本兄弟”が登場

動画は「カリスマックスブラザーズ」と添えて公開。中華料理店の席に座り黒スーツでカメラ目線の岩本と、薬指だけ曲げる“カリスマックスポーズ”をカメラに見せる向井。岩本はさりげなくウィンクしながらそれを凝視。

そしてニッコリ笑顔の向井が“No.1”と口ずさみ、「カリスマックス」のサビをダンス。お店で隣同士で座っているので距離感が近いところも見逃せない。クールにカメラ目線で踊る岩本を、向井が突如ガン見しながら踊り始める。

サビ終わりでは、フレームアウトするぐらいカメラに近づくふたり。相変わらずクールな表情の岩本と、岩本にくっついて笑顔を弾けさせる向井。最後の最後までお揃いのポーズをしてうれしそうな向井だった。

「岩本兄弟尊い」「ビジュ爆発ブラザーズ」「ふたり似てきてない？」「甘えるこーじがかわいすぎる」「ひーくんウィンクしてる！」などといったファンの声が続々と到着している。

