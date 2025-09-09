SEVENTEENのS.COUPS（エスクプス）とMINGYU（ミンギュ）によるユニット、CxMが9月29日にリリースする1stミニアルバム『HYPE VIBES』のビジュアルがSNSで公開された。

【写真】エスクプスとミンギュがハワイを堪能！CxM（SEVENTEEN）ビジュアル多数①～⑦

■SEVENTEENエスクプス＆ミンギュが海に飛び込み、クルージング！

このビジュアルの数々は、ハワイで撮影されたもの。エスクプスとミンギュは7月にそれぞれのInstagramにて、ハワイで過ごす様子を公開していた。

ペアのビジュアルでは、ミンギュとエスクプスが海に飛び込んだり、スーパーで買い物をしたり、クルージングをしたりと、無邪気に南国を楽しむ様子が切り取られた。白いタンクトップ姿のショットでは、たくましい腕が覗いている。

また、芝生で犬と戯れているビジュアルでは、犬がミンギュのズボンをくわえてしまったのだろうか、ズボンがずり落ちて下着がチラリと見えてしまうハプニングも。エスクプスがそれを指差し爆笑する様にも、彼らの飾らない魅力が滲み出ている。

■ムキムキのミンギュ＆タオル被ったエスクプスの姿に「まだまだ夏終わらせる気ない」の声も

そしてソロのビジュアルでは、ミンギュは上半身裸で引き締まった肉体を惜しみなく見せてウインク。またエスクプスはゴーグルを付けて海に入った瞬間や、タオルを被って船に佇むアンニュイな表情を見せた。

SNSでは「ギュチョル、まだまだ夏終わらせる気ない」「ギュチョルに取り合いされたい」「あの時一緒に過ごしたよねっていう錯覚に陥る」「永遠に小学生兄弟でいて」「一緒にハワイの思い出振り返ってる気分」など、様々な反響が起こっている。

■動画：CxM (SEVENTEEN)『HYPE VIBES』のトレーラー