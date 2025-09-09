Stray Kids（ストレイキッズ）のChangbin（チャンビン）と、所属事務所の先輩である2PMのJun. K（ジュンケイ）のコラボ動画が公開され、ファンの注目を集めている。

【動画】Stray Kidsチャンビンと2PMのJun. Kによる「CEREMONY」コラボダンス／Jun. Kとチャンビン「R&B ME」コラボダンス／「R&B ME （Feat. Changbin of Stray Kids）」MV

■チャンビンとJun. Kの“筋トレ動画”ならぬ「CEREMONY」ダンス動画が公開

Stray Kidsの公式SNSに公開されたのは、ふたりが新曲「CEREMONY」を踊る動画。

チャンビンはユニフォームの袖をまくり、カメラに二の腕の筋肉を見せつけながら（？）ダンベルを動かす姿を披露。カメラが引くと、なんとチャンビンはプッシュアップバーを握り、腕立て伏せをしている事務所の先輩2PMのJun. Kの上に座っていたことが明かされる。

Jun. Kは、白のタンクトップ姿に、サッとジャケットを羽織って、チャンビンと共に、Stray Kidsの新曲「CEREMONY」を力強くダンス。最後はチャンビンがJun. Kの胸筋を指でつつき、Jun. Kが胸をポッピングする場面で締めくくられている。

■最後は投げキスも！Jun. Kとチャンビン「R&B ME」コラボダンス

さらに、Jun. Kの公式SNSでは、チャンビンがフィーチャリング参加した新曲「R&B ME （Feat. Changbin of Stray Kids）」のコラボダンス動画も公開。こちらもダンベルを使ったトレーニングシーンから始まり、最後は歌詞を口ずさみながら投げキスで締めくくられている。

SNSでは、「ジュンケ兄さんとコラボ待ってました！」「踊る前に2人してトレーニングしてるの面白すぎる」「筋トレ祭（笑）」「かわいすぎるふたり」「体の厚みやばい」「しっかり鍛えられた筋肉がかっこよすぎ」と、大きな反応が起こっている。

■チャンビンが参加したJun. K「R&B ME （Feat. Changbin of Stray Kids）」MV