Snow Manの公式Xにて、メンバー9人分の新アーティストフォトが公開され、大きな反響を呼んでいる。

Snow Manは、11月5日に5作目のフルアルバム『音故知新』（読み：オンコチシン）をリリース。様々な時代の音楽やカルチャーに触れながら、「もしSnow Manが歌ったら…」というテーマのもと多種多様なジャンルの音楽をSnow Man流に表現した楽曲を収録した1枚となっている。

■ダークカラーの衣装を纏い、キリリとした表情を浮かべたSnow Man

Xにはソロのアーティストフォトが3人ずつの写真が投稿され、第1弾が、岩本照・深澤辰哉・ラウール、第2弾は渡辺翔太・向井康二・阿部亮平、第3弾は目黒蓮・宮舘涼太・佐久間大介。ダークカラーのシャツやジャケットを纏ったメンバーがキリリとした表情を浮かべている。

ファンからは「ビジュ完璧」「クールな感じが素敵」「全員ビジュ大優勝」「9人9色のかっこよさ」「イケメンすぎ」「ため息が出るほどかっこいい」「顔が良すぎてつらい」と絶賛の声が殺到。

またダークカラーのアイテムが多いなか、渡辺翔太のみ白シャツ×黒パンツにブルークリスタルのネックレスを合わせているため、「1人だけ白なの何かある？」「バースデー発売だから？」など様々な考察が飛び交っている。

■11月より5大ドームツアーを開催

なお、リリース発表に加え、5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』を開催することも発表された。2025年11月15日～2026年1月18日までの期間、札幌・福岡・東京・名古屋・大阪で全17公演を行う。

■Snow Man『音故知新』アーティストフォト

■Snow Man『音故知新』コンセプトビデオ

Snow Man

