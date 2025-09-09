ネパールでは、数千人のデモ参加者が街頭に繰り出し、ＳＮＳ禁止措置の解除を求めた/Prabin Ranabhat/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）ネパール政府がフェイスブックやユーチューブなどのＳＮＳ使用を禁止した措置をめぐり、若者を中心とする抗議デモが全土に広がった。８日には首都カトマンズなどでデモ参加者少なくとも１９人が死亡。この事態を受けて政府はＳＮＳ禁止を撤回した。

ネパールでこれほどの規模の暴動が起きたのは数十年ぶり。政府は同日の閣議を経て、通信相が禁止の撤回を発表した。

抗議デモは１３〜２８歳のＺ世代が主導。ＳＮＳ禁止に対する反発に加え、腐敗に対する憤りに火が付いた。

政府は先週からフェイスブックやワッツアップ、ユーチューブなどのＳＮＳを禁止。偽ニュースや憎悪発言を取り締まるために必要な措置であり、運営各社が対策を怠ったと主張した。これに対して人権団体などは、政府による検閲だとして反発していた。

主催者側は抗議デモについて、ＳＮＳ禁止に対する反発だけでなく、若者の経済的機会の乏しさや、腐敗の蔓延（まんえん）に対する憤りが噴出したと話している。

「ネパール国民はみんな腐敗にうんざりしている。若者はみんな国外へ行ってしまう。だから私たちは若者を守り、この国の経済を良くしたい」。デモ参加者はロイター通信にそう語った。

病院関係者によると、カトマンズでは少なくとも１７人が死亡、東部のイタハリでは２人が死亡した。

国連人権高等弁務官事務所は、デモ参加者の死亡に「衝撃を受けている」と述べ、「透明性の高い」調査を要求。治安部隊が「不必要な」武力を行使したとする報告が複数寄せられているとして憂慮を示した。

国際人権団体のアムネスティ・インターナショナルは、「死亡や重傷の差し迫った危険をもたらさないデモ参加者に対する殺傷力の行使は、重大な国際法違反にあたる」との声明を発表した。

ネパールのオリ首相は「Ｚ世代の要求に対して否定的な態度は取らない」と述べ、８日の事態に対して「深い悲しみ」を表明。抗議デモについては「さまざまな既得権者にあおられた」と非難したものの、具体的な団体名は明らかにしなかった。