三月のパンタシア、アニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』EDテーマ「あまのじゃくヒーロー」デジタルリリース決定
三月のパンタシアが、TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』エンディングテーマ「あまのじゃくヒーロー」を、10月5日にデジタルリリースすることが決定した。
本楽曲は、12月3日にリリースされる10thシングルにも収録される予定だ。この10thシングルにカップリングとして収録される「うたかたの声」は、みあにとって2作目となる長編小説「君の記憶だけない」(双葉社パステルNOVELより10/15発売）のインスパイアソングとなっており、ヒロイン・凛の心情を描いた楽曲となっている。
リリース情報
「あまのじゃくヒーロー」
配信予約：https://3pasi.lnk.to/amanojakuhero_paps
10thシングル
発売日：2025年12月3日(水)
予約URL：https://3pasi.lnk.to/1203PKG
