青木さやか、夏場の作り置きにおすすめ手料理紹介「ナイスアイデア」「簡単にできるし栄養もバッチリ」と話題に
【モデルプレス＝2025/09/09】タレントの青木さやかが9日、自身のInstagramを更新。夏場に娘のために作り置きしていた料理を紹介し、時短調理のアイデアに反響が寄せられている。
【写真】青木さやか「真似したい」と話題の作り置き料理
青木は「夏場、これを娘の夕飯によく作り置きしておきました蒸し鍋なんですよ」と料理の詳細を説明。「下に水を入れてありまして、野菜とお肉をセットしておきましてね そのまま冷蔵庫に入れておくわけです」と準備方法を紹介し、小鍋に豚肉と葉野菜がセットされた状態の写真を公開している。
また「娘は帰ってきてから自分で火にかけて ポン酢なりニンニク味噌なりゴマだれなり好きなもので」と娘が自分で味付けする過程をつづり、「夏場の作り置きにいいです！（夏も終わりだが）」と時期を気にしつつも、実用的な調理法として紹介している。
この投稿に、ファンからは「ナイスアイデア」「簡単にできるし栄養もバッチリ」「すごくいいですね」「真似したい調理法」「さすが」「時短で健康的」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
