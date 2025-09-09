吉瀬美智子「学校のお友達ファミリーとBBQ」姿に反響 ノースリーブでスラリ二の腕も披露
【モデルプレス＝2025/09/09】女優の吉瀬美智子が9月7日、自身のInstagramを更新。「学校のお友達ファミリーとBBQ」の様子を公開した。
【写真】吉瀬美智子「美しさがダダ漏れ」プライベート
吉瀬は「学校のお友達ファミリーとBBQ」と添えて、大人たちとビールで乾杯する写真を投稿。また「まだまだ暑い マスクが息苦しいので、キャップ率高めな私！」とノースリーブ姿でスラリとした二の腕を披露している。
この投稿には「一緒に参加してる人が羨ましい」「ワイワイ楽しそう」「親近感沸く」「人付き合い良いの伝わる」「キャップ姿でも美しさがダダ漏れ」「女神のよう」といった声が寄せられている。吉瀬は2010年に結婚し、2013年に長女、2016年に次女を出産。2021年4月7日に離婚を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
