原日出子「ご近所シスターズと女子会」個性豊かな手料理9品公開「おしゃれすぎる」「お店で出てきそう」と反響
【モデルプレス＝2025/09/09】女優の原日出子が9日、自身のInstagramを更新。個性豊かな手料理の数々を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】原日出子「お店で出てきそう」アイディア溢れる手料理
原は「昨夜はご近所シスターズと女子会」と報告し、友人を招いた手料理を公開。「買い置きのものを工夫してあれこれおつまみを作りワインと一緒にみんなで頂きました」とつづり、9品が並んだ食卓を披露している。
この投稿に、ファンからは「おしゃれすぎる」「お店で出てきそう」「料理上手で尊敬」「おもてなしの心が素敵」「センス抜群」「ご近所付き合いが羨ましい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆原日出子、手料理を多数公開
