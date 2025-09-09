田丸麻紀、忙しい日に作った「ぱぱっとご飯」公開「素晴らしい」「参考にしたい」の声
【モデルプレス＝2025/09/09】モデル・女優の田丸麻紀が9日、自身のInstagramを更新。子供たちのフェンシングレッスンがある忙しい月曜日に作った「ぱぱっとご飯」を公開し、反響が寄せられている。
【写真】田丸麻紀、トロトロに煮込まれた「ぱぱっとご飯」公開
田丸は「月曜日は学校を終えてから恐竜兄弟 フェンシングday」と忙しいスケジュールの中での夕食準備を説明。「帰宅して ぱぱっとご飯 そんな時には カレーや丼ものがちょうど良い」と効率的な料理選択について語り、赤い鍋で作ったシーフードカレーやサラダなどが並ぶキッチンの様子を公開している。
また「玉ねぎとマッシュルームを液体手前くらい かなりトロトロに煮た シーフードカレー」「マヨネーズにレモン、白だし、米酢で味付けした和風シーザーサラダ」と具体的な調理内容も紹介。「帰宅した子供達駆け足で夕食を終えてレッスンへ」と子供たちの忙しい1日の様子も伝えている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「お忙しいのにトロトロになるまで煮込んでらして素晴らしい」「参考にしたい」「手際が良すぎる」「愛情たっぷりの手料理」「時短レシピですね」といった声が上がっている。
田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆田丸麻紀、フェンシングレッスン日の「ぱぱっとご飯」を公開
田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】