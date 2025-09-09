14日にIGアリーナで激突

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は14日、愛知県名古屋市のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）と対戦する。決戦へのカウントダウンが進む中、かつて井上と拳をまじえた男が、豪快な勝利を熱望した。

井上─アフマダリエフ戦を14日に控え、米専門メディア「ファイトハブTV」のYoutubeチャンネルに登場したのは、スティーブ・フルトン（米国）だった。

元WBC＆WBOスーパーバンタム級王者だったフルトンは2023年7月、井上にTKO負け。キャリアが終わるまでにしなければならないことを問われると、「イノウエとの再戦だ」とし、「彼（イノウエ）にはMJ（アフマダリエフ）をぶっ倒してほしい」と力を込めた。

フルトンとアフマダリエフは一時、スーパーバンタム級の王座を分け合っていたが、対決は実現せず。フルトンは「ビッグファイトをするために何度もアプローチしたのに、奴らは濁してきて、ベルトを持っていない他の相手と戦おうとした」と今でも根に持っているようだ。

今はWBCフェザー級のタイトルを保持するフルトン。「彼（イノウエ）の試合を応援している。幸運を祈っている」とモンスターに期待を寄せていた。



