◆米大リーグ ドジャース―ロッキーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＴ・グラスノー投手（３２）が８日（日本時間９日）、本拠地・ロッキーズ戦に先発し、背中の張りからの“復帰登板”で７回１０５球を投げて、無安打１失点２四球、１１奪三振の快投を見せ、降板した。無安打有失点の“ノーヒット・ワンラン投球”には味方打線もこたえて、同点の７回にベッツの勝ち越し２点打が飛び出し、今季２勝目の権利が舞い込んだ。

この日は初回を３者連続三振。上々のスタートを切ったが、２回は先頭を四球で歩かせると、盗塁で無死二塁。トーバーの右飛で三塁に進まれると、ファーマーの左飛で先制点を許した。３回は１死から９番リッターに四球を与えたが、後続を仕留め、４、５回は３者凡退に抑えると、６回はこの日２回目の１イニング３者連続三振と圧巻の投球を見せた。

打線は１点を追う６回に１死一、三塁の好機からフリーマンが右翼への適時二塁打で同点。さらに２死満塁と攻め立てたが、コンフォートが遊ゴロに倒れて、逆転はならず。だが７回には２死二、三塁からベッツに勝ち越しの２点適時中前打が飛び出した。

グラスノーは前回先発予定だった５日（同６日）の敵地オリオールズ戦では、背中の張りを訴えて登板回避。大谷翔平投手が緊急登板し、３回２／３を無失点に抑え、代役を務め上げ、試合を作った。

４月下旬から右肩炎症のため、約２か月半離脱。７月９日（同１０日）の敵地・ブルワーズ戦でメジャー復帰を果たした。ここまでは援護に恵まれない試合も多く、試合前時点で１４試合に登板し、１勝３敗、防御率３・４１としていた。