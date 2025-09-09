北海道で「ポケモン」コンコンロコン #くしろ秋空 旅フォトコンテストを開催！

「北海道だいすき発見隊」に任命された、きつねポケモンのロコンとアローラロコンのオリジナルデザイングッズがプレゼントとして登場します☆

北海道「ポケモン」コンコンロコン #くしろ秋空 旅フォトコンテスト

開催期間：2025年9月13日（土）〜11月30日（日）

募集作品：くしろ地域※で撮影した「秋の空がよくにあう、秋のくしろ地域を訪れたくなる」写真

※くしろ地域：釧路市・釧路町・厚岸町・浜中町・標茶町・弟子屈町・鶴居村・白糠町

応募方法：

1）専用フォーム：https://www.harp.lg.jp/jxPqCmLR

2）Instagramから：釧路観光連盟の公式アカウント（＠senkanren）をフォローし、応募したい写真に「＃くしろ秋空 #kushiro_lovers」をつけて投稿

実施要領：https://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/kanko/234031.html

公式サイト：https://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/kanko/232879.html

北海道・くしろ地域の「秋の空がよくにあう、秋のくしろ地域を訪れたくなる写真」をテーマとした、「コンコンロコン #くしろ秋空 旅フォトコンテスト」を開催！

皆がくしろ地域へ出かけたくなるような、くしろ地域の「秋」の魅力溢れる写真を募集します。

また、賞品にはくしろ地域の「秋」を彩る「北海道のローカルアクツ」 ロコンとアローラロコンが登場。

くしろ地域の秋の美しさをイメージしたオリジナルデザインを使用し、特別感のあるグッズが各賞の受賞者にプレゼントされます☆

ロコンとおでかけ大賞「オリジナルデザインＴシャツ」

受賞者数：3名

秋の夕暮れの中を楽しそうに走るロコンとアローラロコンのオリジナルデザイン。

いっしょにお出かけしたくなるTシャツです。

※写真はイメージです

くしろいきたいな賞「オリジナルデザイントートバッグ」

受賞者数：15名

日常使いにもくしろ地域へのおでかけにもぴったりな、トートバッグ。

ロコンとアローラロコンのかわいらしさと、きれいな夕日にいつでも癒やされます☆

※写真はイメージです

ラッキー賞「オリジナルデザインクリアファイル」

当選者数：100名

ラッキー賞として、クリアファイルも登場。

石畳の上を走る、ロコンとアローラロコンがプリントされています。

※写真はイメージです

ポケモンローカルActs

きつねポケモンのアローラロコンとロコンは2018年10月に北海道を内外にPRする「北海道だいすき発見隊」に任命されました。

ポケモンローカルActsでは北海道の魅力と「アローラロコン・ロコン」の魅力を国内外に同時に発信することで、北海道を盛り上げます！

北海道・くしろ地域の秋の魅力を表現した写真を応募して、ロコンとアローラロコンのオリジナルグッズをゲット！

ポケモン「コンコンロコン #くしろ秋空 旅フォトコンテスト」は、2025年9月13日（土）から11月30日（日）までの開催です。

© Pokémon. © Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 賞品はオリジナルデザインのTシャツやトートバッグ！北海道「ポケモン」コンコンロコン #くしろ秋空 旅フォトコンテスト appeared first on Dtimes.