フリーアナウンサーの吉田照美さんが、「体調不良のため入院療養」し、「一定期間、活動をお休み」することが所属事務所の公式サイトで公表されました。
 

株式会社ブランニューミュージックの公式サイトでは「弊社所属 吉田照美は、現在体調不良のため入院療養しております。」と、報告。

続けて「それに伴い一定期間、活動をお休みさせて頂くことをご報告申し上げます。」と、綴りました。

そして「活動再開の時期につきましては、改めてご案内申し上げます。」と記しました。

公式サイトでは「関係各位、ファンの皆様には、ご迷惑とご心配をおかけいたしますが、ご理解の程何卒宜しくお願い申し上げます。」と、しています。

 

【　吉田照美さん　プロフィール　】

生年月日：1951年1月23日
出身地：東京都葛飾区
血液型：O型

■2018年年9月6日 かつしか観光大使就任
■三軌会会員・評議委員

2022年「輪郭を喪失する時代」三軌会賞 受賞
2025年「ピカソの遺言　私に乾杯を！」文部科学大臣賞 受賞

【担当：芸能情報ステーション】