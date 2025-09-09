フリーアナウンサーの吉田照美さんが、「体調不良のため入院療養」し、「一定期間、活動をお休み」することが所属事務所の公式サイトで公表されました。



【写真を見る】【 吉田照美 】 体調不良のため入院 「一定期間、活動をお休みさせて頂く」 所属事務所が公表





株式会社ブランニューミュージックの公式サイトでは「弊社所属 吉田照美は、現在体調不良のため入院療養しております。」と、報告。



続けて「それに伴い一定期間、活動をお休みさせて頂くことをご報告申し上げます。」と、綴りました。





そして「活動再開の時期につきましては、改めてご案内申し上げます。」と記しました。公式サイトでは「関係各位、ファンの皆様には、ご迷惑とご心配をおかけいたしますが、ご理解の程何卒宜しくお願い申し上げます。」と、しています。

【 吉田照美さん プロフィール 】

生年月日：1951年1月23日

出身地：東京都葛飾区

血液型：O型



■2018年年9月6日 かつしか観光大使就任

■三軌会会員・評議委員



2022年「輪郭を喪失する時代」三軌会賞 受賞

2025年「ピカソの遺言 私に乾杯を！」文部科学大臣賞 受賞



【担当：芸能情報ステーション】