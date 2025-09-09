ポッカサッポロフード＆ビバレッジは８日、国産レモンの生産を手がける新会社を商社などと共同で設立したと発表した。

健康志向を背景に需要拡大が期待される国産レモンの供給力を高め、２０３５年には国産レモンの３割を生産する国内最大級の農業法人を目指す。

新会社「ＬＥＭＯＮＩＴＹ（レモニティ）」には、ポッカサッポロのほか、野菜や果実の生産・販売を手がける農業法人「鈴生（すずなり）」と、食品商社の西本ウィズメタックホールディングスも共同出資している。広島県や静岡県内の耕作放棄地などを活用し、３５年には栽培面積１００ヘクタール、年間の生産量は国産レモンの約３割にあたる３０００トンを計画している。

ドローンなどを活用して栽培の効率化を図り、生産したレモンのうち青果向けはウィズメタック、加工用はポッカサッポロがそれぞれ買い取る見通し。ポッカサッポロが原材料として使うレモンのうち、国産品の割合は現在の３倍程度に上昇する見込みという。

多額の初期投資や収益化の難しさからレモン生産への参入障壁は高く、国産レモンは引き合いが強いにもかかわらず供給が追いついていなかった。レモニティの社長に就任した鈴生の鈴木貴博（よしひろ）社長は都内で開かれた発表会で、「レモンの生産に特化した会社として、日本の農業課題を解決していきたい」と述べた。