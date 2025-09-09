テレビ朝日弘中綾香アナウンサーが、8日深夜放送の同局「伊沢みなみかわのクイズに出ない世界」（月曜深夜2時36分）に出演。高校時代のエピソードを「超ヒエラルキーのトップ」とイジられるシーンがあった。

クイズプレーヤーの伊沢拓司、お笑い芸人のみなみかわ、弘中アナによるクイズバラエティー。平成を振り返るクイズ企画「平成えもえもクイズ」で、2000年代に流行したSNSサービス「mixi（ミクシィ）」の思い出を振り返った。

自身のページを訪れた人の履歴が分かる「足あと機能」について、みなみかわから「mixiで足あとをつけないようにとかやってたんですか？」と聞かれると、弘中アナは「やってました」と懐かしそうな表情。「気になる相手がいる時に？」との質問には「そうそう。友達に『携帯貸して』って言って、友達のところから見たりとか」と、友人のアカウントからアクセスして相手に好意を悟られないように気をつけていたと明かした。

このエピソードに伊沢とみなみかわが「気が強い！」「気強いわ」と一斉にツッコむと、弘中アナは「強奪はしてない！『見せて？』って言って」とやんわりお願いしていたと強調。みなみかわが「今の言い方やと（強めに）『貸して』って。超ヒエラルキーのトップが『貸して』って。（友達が携帯を）献上してるやん」とイジると、弘中アナは「そんなことない！」と声を上げて笑いを誘った。