犬が床で伏せていると思ったら、頭と体が分裂して…？あまりにも可愛い「イリュージョンな光景」に驚きが止まらないと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2万5000回再生を突破し、「超びっくりした！！」「びびったｗｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：『超ビビったｗｗ』犬が床で伏せていると思ったら、頭と体が分裂して…】

頭と体が分裂！？

Instagramアカウント「momo20180401」に投稿されたのは、床で伏せをしていたシーズーの「ナチョ」ちゃんの様子。まったりしているのか、ナチョちゃんはとても眠そう…。

しかし次の瞬間、ナチョちゃんの頭だけがフワ～っと宙に浮いていきます。頭と体が分裂したことに、かなりビックリさせられてしまいます。一体どういうことなのでしょうか？

「イリュージョン」大成功

ナチョちゃんは机の天板と、少し下にある板の間に入って寝転がっている状態。お家にはもう1匹のシーズー「奈々」ちゃんが暮らしていて、奥の床で伏せをしていたのは奈々ちゃんだったのです。

ナチョちゃんの見事な「イリュージョン」は、奥の床で顔が見えないように伏せている奈々ちゃんの協力があってこそ。1度見ただけでは何が起こっているのか分からず、思わず何度も見てしまいます…！

マジシャンなワンコ

スーパーイリュージョンを見せつけていると知ってか知らずか、2匹は微動だにしません。表情を一切変えず、一切動かず圧巻のイリュージョンをやり遂げる2匹、まるでプロのマジシャンです…。

みんなをビックリさせてしまう、完璧なパフォーマンスを披露してくれた2匹。お見事な連携プレーで、可愛すぎる「イリュージョン」を見せてくれた2匹なのでした。

投稿には「超びっくりした！！」「びびったｗｗ」「素晴らしいです」「エンドレスで見てしまった」「首が取れたかと思ったｗ」「どうなってるの！？」といったコメントが寄せられています。

2匹の愉快な日常は、Instagramアカウント「momo20180401」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「momo20180401」さま

執筆：伊藤 紀子

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

